Стоимость хлеба и проезда в общественном транспорте повысили в Кызылорде
В Кызылорде выросли цены на социальный хлеб и проезд в общественном транспорте, сообщает "Интерфакс-Казахстан".
В некоторых продуктовых магазинах города было вывешено объявление на бланке областного управления сельского хозяйства за подписью руководителя Бахыта Жаханова.
"Учитывая, что подорожали коммунальные услуги и цена одной тонны муки первого сорта у оптовых поставщиков в регион на выходе из вагона в Кызылорде стала 81 тысяча за тонну, рабочая группа по регулированию цен при акиме области приняла решение считать допустимым поднятие цен на хлеб до 55 на выходе из пекарен и до 60 тенге в розницу", – говорится в объявлении.
Кроме того, в городе также введен новый тариф для поездок в общественном транспорте. Теперь стоимость поездки для взрослого установлена в размере 70 тенге, 30 – для детей. Ранее действующий тариф составлял для взрослых – 50 тенге, детский билет – 20 тенге.