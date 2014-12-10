Стоимость квадрата жилья по новой программе не превысит 200 тыс. тенге

Общество
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Шынар Оспанова
В Казахстане предварительная стоимость одного квадратного метра жилья в рамках новой жилищной программы составляет 200 тыс. тенге. Об этом в ходе расширенного заседания Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента сообщил вице-министр национальной экономики Казахстана Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для Астаны и Алматы цена будет выше, потому что и стоимость жилья в этих регионах выше. В этих городах мы предусматриваем пока в пределах 200 тысяч тенге за квадратный метр (для конечного покупателя – Прим. автора), строительство – 185 тысяч тенге (цена от застройщика для финорганизаций – ЖССБ и КИК, участвующих в программе "Доступное жилье-2020" – Прим. автора), для регионов – 165 тысяч тенге – приобретение и 150 тысяч тенге – строительство. Естественно, сумма арендной платы будет разная. Если в Астане и Алматы – в пределах 50 тысяч тенге в месяц, с выкупом, то для регионов чуть больше – 40 тысяч тенге", – сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании, посвященном поправкам в законодательство по вопросам жилищных отношений.

Вице-министр подчеркнул, что уже концептуально были одобрены те направления, которые были изложены в новой жилищной программе, по поручению Главы государства, в частности, реализация жилья без посредников и процентных ставок.

"Под 0,01% из Национального фонда деньги передаются фонду "Байтерек", под 0,15% деньги передаются АО "Казахстанская ипотечная компания". Им мы сейчас даем возможность строить во всех областных центрах и крупных городах. У КИК есть земельные участки, часть из них уже подготовлена и практически во всех городах они могут начать одновременное строительство", – рассказал вице-министр национальной экономики.

Кроме того, для более быстрой реализации госпрограммы Казахстанской ипотечной компании предоставят возможность приобретать готовые дома. При этом предполагается, что не будет каких-либо предварительных взносов, а люди, получившие жилье, смогут сразу заселяться и жить в этих квартирах.

"Арендная плата будет идти в счет выкупа с первого дня. По истечении пяти лет арендатор имеет право выкупить эту квартиру полностью. Если возможности нет, данная квартира передается ему на 20 лет, по некоторым категориям, к примеру, дети-сироты могут до 30 лет продлить арендную плату. Один из спорных вопросов – будет ли индексироваться цена. Мы сейчас механизм разрабатываем, но пока идея такая, что индексироваться не будет. Никаких процентных ставок, никаких первоначальных взносов не предусматривается", – отметил Каирбек Ускенбаев.

По этой же программе было предусмотрено еще одно направление, продолжил он, – аренда без права выкупа, так как  из 300 тыс. очередников на жилье более 126 тыс. – социально уязвимые слои населения. "Цена за арендное жилье для них будет 27 тысяч – 23 тысячи на двухкомнатную квартиру", – рассказал вице-министр.

Каирбек Ускенбаев также добавил, что по этой же программе разрабатываются параметры оплаты отдельно арендного жилья для жителей, проживающих в сельской местности, но на условиях софинансирования со стороны работодателей.

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