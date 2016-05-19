Стоимость Национального пантеона РК еще обсуждается – Минфин

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Проектно-сметная документация Национального пантеона РК, в которой в том числе указана стоимость, направлена на экспертизу и все еще обсуждается. Об этом в кулуарах Мажилиса Парламента заявил министр финансов РК Бахыт Султанов, передает Kazpravda.kz
.
"У нас пока нет проектно-сметной документации. Стоимость пантеона направлена на экспертизу, нам документация не приходила. Сейчас идет обсуждение в стенах акимата. Мы стоимость не видели", – прокомментировал министр.
Напомним, ранее стало известно, что пантеон может обойтись казне в 79 млрд тенге
. Такие цифры привел акимат столицы.
Само сооружение пантеона, площадь которого составит почти 1 тыс. гектаров, представляет собой усыпальницу для выдающихся деятелей государства, науки, культуры. Международный конкурс на лучшую эскиз-идею выиграло ТОО "Проектная академия "КазГор".
К территории столицы присоединят почти 9 тысяч гектаров земельных участков. И для Национального пантеона выделены земли сельского округа Кабанбай батыра, который расположен в 17 километрах от Астаны.