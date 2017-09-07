Стоимость нефти может вырасти из-за урагана "Харви" – эксперты

Экономика
Последствия урагана, затронувшего нефтеносные регионы США, могут оказать поддержку рынку нефти. А вкупе с рядом других факторов стоимость "черного золота", по прогнозам экспертов, может достичь 60 долларов за баррель к концу текущего года, сообщает Kazpravda.kz.
Если верить теории "эффекта бабочки", легкий взмах крыльев этого насекомого способен привести к возникновению урагана на другом конце земного шара. Следуя этой же логике, можно представить, какие последствия будет иметь ураган, возникший уже где-то за океаном, для остальной части света. Специалисты в нефтегазовой сфере утверждают, что эта аллегория в полной мере справедлива для их отрасли, и следят за метеосводками с не меньшим вниманием, чем за привычными отчетами и котировками.
Ураган "Харви", вызвавший катастрофические наводнения в американском штате Техас, может стать одним из факторов, определяющих состояние мирового рынка нефти в ближайшей перспективе. Учитывая тот факт, что тропический шторм затронул регионы, в которых сконцентрированы добывающие и перерабатывающие мощности нефтяной индустрии США, аналитики всего мира ждут первой статистики, которая отразит последствия "Харви" на нефтяную отрасль.
"Ураган "Харви" – это важнейший текущий фактор всей мировой нефтегазовой отрасли. Ведь США входит в тройку крупнейших производителей нефти и является страной номер один по потреблению углеводородов. Под воздействие "Харви" в том или ином виде могли попасть около пятой части добывающих мощностей США и четверть нефтепереработки", – сказал заместитель генерального директора Казахского института нефти и газа (КИНГ) Акбар Тукаев.
Как ожидается, первая официальная статистика последствий "Харви" поступит в ночь на 8 сентября. Но эксперт предполагает, что добыча сырой нефти в США за последнюю неделю снизится до уровня 9 млн баррелей в сутки и даже ниже, тогда как до урагана этот показатель составлял 9,5 млн баррелей.
"Условно говоря, это сопоставимо с внезапным прекращением добычи Катаром или Аргентиной. А ведь данные государства входят в топ-30 стран мира по производству нефти. По переработке нефти в США ожидается еще более резкое сокращение – возможно, до 15 миллионов баррелей в сутки против прежних 17,7 миллиона", – рассуждает эксперт.
Последствия "Харви" могут быть очень близки к тому, что произошло в 2008 году, когда в США бушевали ураганы "Густав" и "Айк", а также к ситуации с ураганом "Исаак" в 2012 году. Немаловажным фактором, оказывающим влияние на мировой рынок нефти, является и то, что США распечатали свои стратегические резервы в начале 2017 года.
"С января по август они сократились более чем на 16 миллионов баррелей. План на текущий год – около 17,5 миллиона баррелей. С учетом "Харви" эта планка, возможно, будет превышена", – говорит замдиректора КИНГ.
Определенную поддержку рынку оказывают договоренности стран ОПЕК и нефтедобывающих государств, не входящих в консорциум, об ограничении добычи, а также сигналы о том, что ограничения могут быть продлены. По оценке специалистов, договоренности стран-нефтепроизводителей оказывают положительное воздействие на рынок. Что бы ни говорили игроки на понижение – реализуются обе стратегические цели соглашения. Во-первых, спрос-предложение по нефти практически сбалансировались. Во-вторых, тренд снижения коммерческих запасов в ОЭСР укрепляется. Во многом это связано с тем, что около половины нефтедобывающих государств из топ-20 стран мира сократили производство углеводородов. К примеру, в июле текущего года страны ОПЕК добыли нефти на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в июле 2016 года.
"Уже в 2018 году спрос на нефть на планете вплотную приблизится к отметке 100 миллионов баррелей в сутки. А ведь еще 10 лет назад считалось, что 90 миллионов будет пределом, а дальше потребление нефти в мире начнет уменьшаться", – говорит Акбар Тукаев.
Собеседник также обратил внимание на то, что в текущем году прервана тенденция постоянного роста коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР. Если за 2015–2016 годы они выросли на 300 млн баррелей, то за первое полугодие 2017 года сократились на 40 млн баррелей. В результате для достижения стратегической цели соглашения ОПЕК осталось снизить данные запасы еще на 200 млн баррелей. Это вполне возможно к концу I квартала 2018 года, так как в североамериканском регионе ОЭСР сейчас фиксируется ежемесячное снижение от 10 до 20 млн баррелей, а в европейском и азиатском регионах – еще на 5–10 млн.
Совокупность вышеприведенных факторов может сулить Казахстану, значительная доля экспорта которого приходится на углеводородное сырье, улучшение статистики платежного баланса за счет ожидаемого роста мировых цен на нефть. Как известно, за основу формирования прогноза социально-экономического развития РК на ближайшие годы взят базовый сценарий развития экономики при консервативной цене на нефть в 45 долларов за баррель. Эксперты не исключают, что к концу текущего года "черное золото" может подорожать до 60 долларов за стандартную нефтяную бочку.
"До конца текущего месяца возможен возврат цены Brent к уровню 55 долларов за баррель. Далее пойдет тестирование уровней 56–58 долларов. Если имеющийся тренд на рост фонда бездействующих скважин и снижение производительности ведущих сланцевых месторож¬дений США сохранятся, то до конца года возможно достижение 60 долларов за баррель. Но в любом случае самое главное, что среднегодовая цена уже с вероятностью 90% будет выше 50 долларов за баррель. Тогда как в 2016 году она составила 43,7 доллара", – резюмировал Акбар Тукаев.
Если верить теории "эффекта бабочки", легкий взмах крыльев этого насекомого способен привести к возникновению урагана на другом конце земного шара. Следуя этой же логике, можно представить, какие последствия будет иметь ураган, возникший уже где-то за океаном, для остальной части света. Специалисты в нефтегазовой сфере утверждают, что эта аллегория в полной мере справедлива для их отрасли, и следят за метеосводками с не меньшим вниманием, чем за привычными отчетами и котировками.
Ураган "Харви", вызвавший катастрофические наводнения в американском штате Техас, может стать одним из факторов, определяющих состояние мирового рынка нефти в ближайшей перспективе. Учитывая тот факт, что тропический шторм затронул регионы, в которых сконцентрированы добывающие и перерабатывающие мощности нефтяной индустрии США, аналитики всего мира ждут первой статистики, которая отразит последствия "Харви" на нефтяную отрасль.
"Ураган "Харви" – это важнейший текущий фактор всей мировой нефтегазовой отрасли. Ведь США входит в тройку крупнейших производителей нефти и является страной номер один по потреблению углеводородов. Под воздействие "Харви" в том или ином виде могли попасть около пятой части добывающих мощностей США и четверть нефтепереработки", – сказал заместитель генерального директора Казахского института нефти и газа (КИНГ) Акбар Тукаев.
Как ожидается, первая официальная статистика последствий "Харви" поступит в ночь на 8 сентября. Но эксперт предполагает, что добыча сырой нефти в США за последнюю неделю снизится до уровня 9 млн баррелей в сутки и даже ниже, тогда как до урагана этот показатель составлял 9,5 млн баррелей.
"Условно говоря, это сопоставимо с внезапным прекращением добычи Катаром или Аргентиной. А ведь данные государства входят в топ-30 стран мира по производству нефти. По переработке нефти в США ожидается еще более резкое сокращение – возможно, до 15 миллионов баррелей в сутки против прежних 17,7 миллиона", – рассуждает эксперт.
Последствия "Харви" могут быть очень близки к тому, что произошло в 2008 году, когда в США бушевали ураганы "Густав" и "Айк", а также к ситуации с ураганом "Исаак" в 2012 году. Немаловажным фактором, оказывающим влияние на мировой рынок нефти, является и то, что США распечатали свои стратегические резервы в начале 2017 года.
"С января по август они сократились более чем на 16 миллионов баррелей. План на текущий год – около 17,5 миллиона баррелей. С учетом "Харви" эта планка, возможно, будет превышена", – говорит замдиректора КИНГ.
Определенную поддержку рынку оказывают договоренности стран ОПЕК и нефтедобывающих государств, не входящих в консорциум, об ограничении добычи, а также сигналы о том, что ограничения могут быть продлены. По оценке специалистов, договоренности стран-нефтепроизводителей оказывают положительное воздействие на рынок. Что бы ни говорили игроки на понижение – реализуются обе стратегические цели соглашения. Во-первых, спрос-предложение по нефти практически сбалансировались. Во-вторых, тренд снижения коммерческих запасов в ОЭСР укрепляется. Во многом это связано с тем, что около половины нефтедобывающих государств из топ-20 стран мира сократили производство углеводородов. К примеру, в июле текущего года страны ОПЕК добыли нефти на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в июле 2016 года.
"Уже в 2018 году спрос на нефть на планете вплотную приблизится к отметке 100 миллионов баррелей в сутки. А ведь еще 10 лет назад считалось, что 90 миллионов будет пределом, а дальше потребление нефти в мире начнет уменьшаться", – говорит Акбар Тукаев.
Собеседник также обратил внимание на то, что в текущем году прервана тенденция постоянного роста коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР. Если за 2015–2016 годы они выросли на 300 млн баррелей, то за первое полугодие 2017 года сократились на 40 млн баррелей. В результате для достижения стратегической цели соглашения ОПЕК осталось снизить данные запасы еще на 200 млн баррелей. Это вполне возможно к концу I квартала 2018 года, так как в североамериканском регионе ОЭСР сейчас фиксируется ежемесячное снижение от 10 до 20 млн баррелей, а в европейском и азиатском регионах – еще на 5–10 млн.
Совокупность вышеприведенных факторов может сулить Казахстану, значительная доля экспорта которого приходится на углеводородное сырье, улучшение статистики платежного баланса за счет ожидаемого роста мировых цен на нефть. Как известно, за основу формирования прогноза социально-экономического развития РК на ближайшие годы взят базовый сценарий развития экономики при консервативной цене на нефть в 45 долларов за баррель. Эксперты не исключают, что к концу текущего года "черное золото" может подорожать до 60 долларов за стандартную нефтяную бочку.
"До конца текущего месяца возможен возврат цены Brent к уровню 55 долларов за баррель. Далее пойдет тестирование уровней 56–58 долларов. Если имеющийся тренд на рост фонда бездействующих скважин и снижение производительности ведущих сланцевых месторож¬дений США сохранятся, то до конца года возможно достижение 60 долларов за баррель. Но в любом случае самое главное, что среднегодовая цена уже с вероятностью 90% будет выше 50 долларов за баррель. Тогда как в 2016 году она составила 43,7 доллара", – резюмировал Акбар Тукаев.