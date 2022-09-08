"Стоимость" президентских выборов озвучили в Минфине

Вице-министр финансов Татьяна Савельева в интервью журналистам в Мажилисе озвучила предстоящие расходы на проведение президентских выборов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Она напомнила, что выборы Главы государства планировались в 2024 году, и средства на кампанию были заложены в бюджете 2024 года.

«Но с учетом изменений и новых поручений, в этом году будут выделяться деньги из резерва Правительства. Сейчас ЦИК ведет расчеты. Это приблизительно 20 миллиардов тенге. Почему идет увеличение расходов? Во-первых, само повышение минимальной заработной платы. Практически 90% всех расходов, связанных с выборами – это заработная плата членов избирательных комиссий. На прошлых выборах их участвовало 65 тысяч человек. В этом году будет свыше 70 тысяч. Расчет их зарплаты идет с учетом минимальной заработной платы. Когда мы проводили выборы в 2019 году, она была 42 500. В этом году - 60 тысяч тенге», - сказала Савельева.

Также вице-министр озвучила предусмотренную сумму расходов на проведение парламентских выборов.

«На парламентские выборы предусмотрен примерно такой же объем расходов. Но с учетом того, что МЗП в следующем году будет 70 тысяч тенге, потребуется порядка 25 млрд тенге», - добавила вице-министр.