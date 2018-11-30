Стоимость жилья выросла в Казахстане, в Астане установлен ценовой рекорд

В ноябре средние цены предложений на жилье в большинстве регионов выросли, передает Krisha.kz.
По данным сайта, наибольшая положительная динамика в этом месяце наблюдалась в Актау (+2.6 %). Единица площади оценивается сейчас в среднем в 210.5 тыс. тенге за кв. м, что на 5 412 тенге больше, чем месяцем ранее. Впрочем, о глобальных изменениях речь не идет — цены вернулись на уровень III квартала 2018 года.
Прирост индекса более чем на 2 % также зафиксирован в Таразе. Стоимость "квадрата" в ноябре составила 149 тыс. тенге, что на 2.1 %, или 3 110 тенге, больше, чем в октябре. Впрочем, как и в Актау, это лишь возврат к прежним значениям после продолжительного снижения.
В тройку городов с наибольшей динамикой в этом месяце попал Уральск. Прирост составляет 1.6 %, или 2 885 тенге. В среднем квадратный метр стоит 182.7 тыс. тенге, это абсолютный ценовой рекорд года для этого города.
Также максимум года достигнут в Семее. Средняя цена предложений в ноябре составила 167.7 тыс. тенге за квадратный метр, что на 1 %, или 1 690 тенге, больше, чем в октябре. Положительная динамика в этом городе невелика, но устойчива.
В Алматы индекс "Крыши" вырос на 0.9 %, или 3 230 тенге. В ноябре он в очередной раз обновил годовой максимум и достиг отметки 363.5 тыс. тенге за единицу площади.
Прирост средней стоимости на 0.7 и 0.6 % отмечается в Кокшетау и Петропавловске.
В этих городах квадратный метр жилья оценивается продавцами в 186.2 и 196.5 тыс. тенге соответственно.
Положительная динамика в пределах 0.4 % наблюдается в Астане. Средняя стоимость предложений на рынке жилья столицы составляет 331.1 тыс. тенге за квадрат. Этот показатель стал рекордным для 2018 года.
Прирост на 0.4 % также зафиксирован в Павлодаре. Индекс составил 171.3 тыс. тенге, что на 320 тенге больше, чем месяц назад.
В Костанае средняя стоимость увеличилась на аналогичные 0.4 %, или 715 тенге, до уровня 192.7 тыс. тенге за единицу площади.
Наиболее стабильна ситуация на рынке жилья Усть-Каменогорска, где средние цены сдвинулись всего на 0.1 % (+140 тенге). При этом сложившийся на протяжении двух месяцев уровень цен (порядка 174.9 тыс. тенге за квадратный метр) выше, чем в прошлых периодах года.
Снижение индекса стоимости произошло в трёх населенных пунктах.
В Актобе единица площади потеряла в цене 0.2 % и оценивается собственниками примерно в 206 тыс. тенге. В Караганде снижение составило 0.4 %, актуальная в ноябре цена – 200.3 тыс. тенге за квадратный метр.
Наибольшее снижение стоимости предложений в ноябре отмечено в Шымкенте. Индекс снизился на 0.6 % (1 408 тенге) и составил 212.8 тыс. тенге за квадратный метр. Такая динамика наблюдается впервые за второе полугодие, и вряд ли она окажется устойчивой.
В целом на рынке РК преобладает положительный тренд. В ноябре показатель средней стоимости по РК вырос на 0.7 %.
Учитывая сложившийся уровень цен, средняя стоимость квартиры (площадь 40 кв. м) в большинстве регионов составляет от 5.8 до 8 млн тенге, порядка 8.5 млн — в Актау и Шымкенте, от 13 млн — в Астане и более 14.5 млн тенге — в Алматы (рассчитано на основе средних цен предложений на Krisha.kz).
Что касается изменений за 11 месяцев, то прирост составляет 3.4 %.
Среди городов с наиболее подорожавшим жильём (в ноябре относительно января) — Шымкент (+10 %), Павлодар (+7.4 %), Петропавловск (+6.6 %).
Наибольшее снижение средних цен предложений за этот период отмечается в Актобе (—6.4 %), Актау (—2.1 %) и Таразе (—2 %).
По оценке сайта Krisha.kz ситуация на рынке жилья РК остаётся стабильной, предпосылки для значительных коррекций отсутствуют.
По данным сайта, наибольшая положительная динамика в этом месяце наблюдалась в Актау (+2.6 %). Единица площади оценивается сейчас в среднем в 210.5 тыс. тенге за кв. м, что на 5 412 тенге больше, чем месяцем ранее. Впрочем, о глобальных изменениях речь не идет — цены вернулись на уровень III квартала 2018 года.
Прирост индекса более чем на 2 % также зафиксирован в Таразе. Стоимость "квадрата" в ноябре составила 149 тыс. тенге, что на 2.1 %, или 3 110 тенге, больше, чем в октябре. Впрочем, как и в Актау, это лишь возврат к прежним значениям после продолжительного снижения.
В тройку городов с наибольшей динамикой в этом месяце попал Уральск. Прирост составляет 1.6 %, или 2 885 тенге. В среднем квадратный метр стоит 182.7 тыс. тенге, это абсолютный ценовой рекорд года для этого города.
Также максимум года достигнут в Семее. Средняя цена предложений в ноябре составила 167.7 тыс. тенге за квадратный метр, что на 1 %, или 1 690 тенге, больше, чем в октябре. Положительная динамика в этом городе невелика, но устойчива.
В Алматы индекс "Крыши" вырос на 0.9 %, или 3 230 тенге. В ноябре он в очередной раз обновил годовой максимум и достиг отметки 363.5 тыс. тенге за единицу площади.
Прирост средней стоимости на 0.7 и 0.6 % отмечается в Кокшетау и Петропавловске.
В этих городах квадратный метр жилья оценивается продавцами в 186.2 и 196.5 тыс. тенге соответственно.
Положительная динамика в пределах 0.4 % наблюдается в Астане. Средняя стоимость предложений на рынке жилья столицы составляет 331.1 тыс. тенге за квадрат. Этот показатель стал рекордным для 2018 года.
Прирост на 0.4 % также зафиксирован в Павлодаре. Индекс составил 171.3 тыс. тенге, что на 320 тенге больше, чем месяц назад.
В Костанае средняя стоимость увеличилась на аналогичные 0.4 %, или 715 тенге, до уровня 192.7 тыс. тенге за единицу площади.
Наиболее стабильна ситуация на рынке жилья Усть-Каменогорска, где средние цены сдвинулись всего на 0.1 % (+140 тенге). При этом сложившийся на протяжении двух месяцев уровень цен (порядка 174.9 тыс. тенге за квадратный метр) выше, чем в прошлых периодах года.
Снижение индекса стоимости произошло в трёх населенных пунктах.
В Актобе единица площади потеряла в цене 0.2 % и оценивается собственниками примерно в 206 тыс. тенге. В Караганде снижение составило 0.4 %, актуальная в ноябре цена – 200.3 тыс. тенге за квадратный метр.
Наибольшее снижение стоимости предложений в ноябре отмечено в Шымкенте. Индекс снизился на 0.6 % (1 408 тенге) и составил 212.8 тыс. тенге за квадратный метр. Такая динамика наблюдается впервые за второе полугодие, и вряд ли она окажется устойчивой.
В целом на рынке РК преобладает положительный тренд. В ноябре показатель средней стоимости по РК вырос на 0.7 %.
Учитывая сложившийся уровень цен, средняя стоимость квартиры (площадь 40 кв. м) в большинстве регионов составляет от 5.8 до 8 млн тенге, порядка 8.5 млн — в Актау и Шымкенте, от 13 млн — в Астане и более 14.5 млн тенге — в Алматы (рассчитано на основе средних цен предложений на Krisha.kz).
Что касается изменений за 11 месяцев, то прирост составляет 3.4 %.
Среди городов с наиболее подорожавшим жильём (в ноябре относительно января) — Шымкент (+10 %), Павлодар (+7.4 %), Петропавловск (+6.6 %).
Наибольшее снижение средних цен предложений за этот период отмечается в Актобе (—6.4 %), Актау (—2.1 %) и Таразе (—2 %).
По оценке сайта Krisha.kz ситуация на рынке жилья РК остаётся стабильной, предпосылки для значительных коррекций отсутствуют.