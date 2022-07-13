Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка

Планируется ли установить фиксированный курс тенге в Казахстане, ответила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, сообщает Kazpravda.kz.

"Как показал опыт прошлых лет, политика фиксированного курса создает иллюзию краткосрочной стабильности, поддержание которой на протяжении долгого времени искусственным путем возможно только за счет расходования золотовалютных резервов, что в итоге приводит к необходимости девальвации курса национальной валюты. Свободно плавающий курс тенге в свою очередь позволяет мгновенно реагировать на изменения внешней среды. Это предотвращает накопление дисбалансов в экономике, а также способствует сохранению золотовалютных резервов страны", – сказала Алия Молдабекова.

По ее словам, в этой связи вопрос перехода к фиксированному курсу Национальным банком не рассматривается.

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