Стоит серьезно призадуматься

Крупнейшие континентальные соревнования всегда отличались набором специфических для нас спортивных состязаний – например, такими экзотическими видами, как сепактакрау, кабадди, гребля на драгонботах, пенчак-силат, или не культивируемыми у нас бейсболом, софтболом, но мы все же в первые годы участия в Азиатских играх показывали довольно неплохой результат, выступая отлично в традиционных видах спорта. Казахстан четырежды занимал четвертое общекомандное место, дважды заканчивал Игры на пятой позиции, а вот две последние Азиады откровенно провалил, заняв в 2018 году в Индонезии 9-е место, а в этом году в Китае и вовсе скатившись на 11-ю строчку.

Кто-то уже начал оправдываться тем, что у нас в Ханчжоу по общему количеству наград высокое пятое место, но такое сравнение очень и очень некорректно. Напомним, что абсолютным лидером турнира стали хозяева. Так, Китай завоевал 383 медали: 201 золотую, 111 серебряных и 71 бронзовую. На втором месте в медальном зачете расположилась сборная Японии – у нее 188 медалей: 52 золотые, 67 серебряных и 69 бронзовых. Тройку лучших команд турнира замкнула Южная Корея – 190 медалей: 42 золотые, 59 серебряных и 89 бронзовых.

Далее в десятку лучших команд континента вошли Индия, у которой оказалось 107 медалей: 28 золотых, 38 серебряных и 41 бронзовая; Узбекистан – 71 (22–18–31); Китайский Тайбей – 67 (19–20–28); Иран – 54 (13–21–20); Таиланд – 58 (12–14–32); Бахрейн – 20 (12–3–5) и Северная Корея – 39 (11–18–10).

В свою очередь Казахстан взял 80 медалей: 10 золотых, 22 серебряные и целых 48 бронзовых наград, что, казалось бы, должно нас хоть как-то утешить, но это лишь псевдоутешение. Обилие бронзовых наград может говорить в том числе и о том, что спортсмены где-то недотерпели, а где-то им просто не хватило мастерства. Напомним, что зачастую третье место в некоторых видах спорта достается очень легко, там порой достаточно (из-за отсутствия конкуренции) либо всего лишь принять участие в состязании, либо одолеть одного соперника. Правда, бывают и исключения, когда «бронза» может котироваться едва ли не на уровне «золота» (это в том случае, если на твоем пути стоят чемпионы и призеры мировых первенств).

Невыдуманное соперничество

А теперь что касается нашего регионального соперничества с Узбекистаном. Раньше почти все признавали этот факт, но теперь многие стали говорить о том, что все это создается искусственно. По моему мнению, такое соперничество не только существует, но оно и полезно. И в этом нет ничего плохого! Возможно, в других сферах оно и не нужно, но вот в спорте (причем в здоровом спорте – с адекватными атлетами и болельщиками) это является отличным стимулом. Принцип «выше, сильнее, быстрее!» никто не отменял. И вот здесь мы не только должны порадоваться за соседнюю братскую страну, которая заняла высокое, пятое общекомандное место, но еще и обратить внимание на их отношение к спорту, подготовку атлетов и многое другое.

Наше государство выделяет огромные средства как на физическую подготовку населения, так и на спорт, в том числе и профессиональный. А вот отдача несоразмерно низка в последние годы с учетом выступления отечественных атлетов на последних Олимпийских и Азиатских играх, которые и являются конечным результатом подготовки наших спортсменов. И ведь это все проис­ходит в преддверии предстоя­щих Всемирных летних игр в Париже-2024.

Отметим, что сборная Узбекистана завершила участие на последних Азиатских играх, показав лучший результат в своей истории по количеству и качеству медалей. В этом турнире их национальная команда завоевала 71 медаль (22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую).

Да и на прошлой Азиаде в 2018 году Узбекистан также занял пятое место с 70 медалями (21 золотая, 24 серебряные и 25 бронзовых). В 2014 году они были на 11-м месте (45 медалей: 9–14–22), в 2010 году – на 8-м (56 медалей: 11–22–23), в 2006 году – на 7-м (40: 11−14−15) – и вот теперь такой рывок.

Кстати, еще одно сравнение, и не только с Узбекистаном. В китайском Ханчжоу наиболее много­численной командой по чис­лу выступающих атлетов была сборная Таиланда (926 спорт­сменов). Далее шли Китай (884), Южная Корея (868), Япония (767), Гонконг (685), Индия (653) и... Казахстан (531). Сравните с составами наших соседей: Узбекистан (393), Кыргызстан (159), Таджикистан (106) и Туркменистан (57). Таким образом, и количество не всегда отображает качество.

По данным узбекского сайта gazeta.uz, местное Министерство развития спорта (сейчас оно называется Министерство молодежной политики и спорта, а ранее было частью Министерства спорта и туризма – у них тоже час­то происходят реорганизации) на 2023 год должно было получить 1 трлн 218 млрд 692,40 млн сумов, то есть более 90 млн долларов. В то же время, по некоторым источникам, только с января по апрель нынешнего года нашему Министерству культуры и спорта (ныне Министерство туризма и спорта) на подготовку атлетов было выделено не менее 44 676 117 000 тенге, а это около 100 млн долларов (эти данные были опубликованы в апреле на отечественных спортивных сайтах Vesti.kz и prosports.kz, которые, в свою очередь, ссылались на телеграм-канал «Дядя Ваня» и опровергнуты не были).

Мы постоянно говорим о том, что спорту в Казахстане (в том чис­ле и спорту высших достижений) уделяется огромное внимание, но результаты падают. Возможно, имеет место какой-то системный сбой? Ведь и в Узбекистане спорту уделяют большое значение. Например, там еще в 2002 году был создан Фонд развития детского спорта, который с 2004 года включили в структуру Министерства народного образования (кстати, в этом ведомстве есть постоянная статья расходов на обеспечение спортивным инвентарем учреждений системы МНО). За это время там построили 1 000 спортивных объектов, 82% из них в сельской местности. У нас же в который раз говорится о том, что прежде всего надо уделять внимание детско-юношескому спорту, укреплять его тренерский состав. Сейчас же выгоднее быть учителем физкультуры, чем детским тренером, и это большая проблема.

Почему же все со скрипом работает именно у нас? Ведь, повторюсь, огромные средства выделяют только на подготовку фактически профессиональных спортсменов по видам спорта (отметим, не всем видам спорта, а только ранжируе­мым, например, относящимся к олимпийским видам). Кстати, в последнее время очень много говорится о том, что в Казахстане большие деньги выделяют на футбол. Только вот не все знают, что этот вид спорта фактически никогда не финансировался из республиканского бюджета (это только сейчас намечается более тесное сотрудничество между Федерацией футбола страны и профильным спортивным ведомством). Все деньги на спорт № 1 в мире у нас непосредственно выделяют акиматы и маслихаты областей, а также меценаты и специализированные фонды. Разговоры про футбол – это отдельная тема, о которой мы тоже поговорим со временем, тем более что намечаются заметные изменения в лучшую сторону.

И винить-то особо некого

Никто не говорит, что у нас плохие спортсмены. Да, кому-то откровенно не повезло, кто-то столкнулся с необъективным судейством. Здесь больше вопросов к резервам, к системе подготовки и отсутствию конкуренции даже на внутренней – казахстанской – арене.

Посмотрите, как за последние годы просела легкая атлетика, а ведь у нас введены отличные арены в том же Усть-Каменогорске и Астане (хотя и этого мало). На семи предыдущих летних Азиатских играх в этом виде спорта мы завоевали 23 золотые, 23 серебряные и 23 бронзовые награды. А вот из китайского Ханчжоу мы привезли всего лишь четыре «бронзы». Кстати, у Узбекистана в этом виде были 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.

В гребле на байдарках и каноэ – втором медаленосном виде спорта для Казахстана – на предыдущих Азиадах были добыты 24 золотые, 19 серебряных и 14 бронзовых наград. В этот же раз мы ограничились всего одним «золотом», четырьмя серебряными и тремя бронзовыми наградами – хотя и это очень неплохо, и спортсмены заслужили гораздо меньше критики.

Про бокс вообще говорить не будем. Два «серебра» и три «бронзы» по итогу даже при самом отвратительном судействе – это явный недобор. Будем на­деяться на то, что на различных первенствах континентов, мира и Олимпийских играх результат будет получше.

По-прежнему не радуют нас борцы в тех видах, в которых они входят в олимпийские программы. Когда-то борьбу наряду с боксом даже называли национальным видом спорта казахов, но что-то мало этому обоснований. И даже недавняя историческая золотая медаль в вольной борьбе, которую нам принес Ризабек Айтмухан на чемпионате мира, является большим-большим исключением. Нет у нас здесь устоявшегося результата, как у тех же братьев-кыргызов, иранских и кавказских палуанов. Скорее, наш национальный вид спорта теперь каратэ. Представьте себе, что на Азиаде у нас на татами вышли восемь спортсменов и все они взяли медали – три золотые, три серебряные и две бронзовые. А еще надо отметить наших велошабандосов, которые просто порвали всех на Азиатских играх (но стоит признать, что велоспорт в первую очередь очень развит в Европе и частично на американских континентах). Ну и отдельной похвалы заслуживают наши мастера-стрелки, которые также завоевали три «золота», два «серебра» и пять бронзовых наград.

Заслужили – получите

А теперь обратимся к любимой теме обывателей (и не только) – вознаграждению участников Азиады. Каждому чемпиону летних континентальных Игр полагается премия в размере 10 000 долларов. Серебряные призеры получат по 5 000, а бронзовые – 3 000. Для тренеров эти суммы составляют: 5 000, 3 000 и 2 000 соответственно.

Таким образом, чемпионы Азиады в сумме получат 140 000 долларов, серебряные призеры – 175 000 и бронзовые призеры – 291 000. Стоит отметить, что за медаль в командных эстафетах и командных видах денежно премируется каждый спортсмен – например, каждый из 13 игроков сборной по водному поло получит по 3 000 долларов за «бронзу». Суммарные выплаты спортсменам составят не менее 606 000 долларов, или почти 288 млн тенге.

И опять здесь государство не обделяет своих атлетов и их наставников, вот только ответных шагов мы видим все меньше и меньше...