Стоит в квартире он – газовый баллон

При этом, если одни жильцы задаются вопросом, а насколько законно использование таких баллонов в многоэтажных зданиях, другие остаются безучастными. А зря…

Каждый год в Казахстане происходят десятки пожаров и взрывов по причине неправильной эксплуатации или установки бытовых баллонов с газом. Причем опасности подвергаются не только жители частного сектора, но и много­этажек. Используется газ в емкостях и в кафе на первых этажах.

Задавшись вопросом, кто же сегодня контролирует использование пропана в баллонах, обратилась в департамент по ЧС, но, как оказалось, уже несколько лет эта служба не отвечает за безопас­ность в сфере бытового газа, так как все функции надзора переданы жилищной инспекции.

Там-то мне и сообщили, что в Семее газ в дома горожан доставляют десять организаций. А вот кто в них работает и как – это уже ответственность каждой отдельно взятой компании.

В идеале каждый работник должен быть обучен, протестирован и допущен к опасной работе. Водитель, он же и доставщик, и установщик, должен иметь специальное разрешение, позволяющее ему заниматься этим видом деятельности.

Перевозка газа лицом, не прошедшим обучение, строго запрещена транспорт­ной инспекцией. Причем необходимо, чтобы транс­портное средство, на котором развозятся газовые баллоны, соответствовало определенным требованиям. К примеру, емкости в кузове должны быть закреп­лены специальными приспособления­ми, чтобы избежать деформации при транспортировке, которая может стать причиной утечки.

Но сам процесс доставки и установки баллонов никем не конт­ролируется. Поэтому иногда и привозят емкости к подъездам многоэтажек без всяких угрызений совести…

В декабре 1996 года в Семее рвануло так, что сложился целый подъезд панельной «хрущевки» в пять этажей, и дом в результате пришлось снести.

Уже потом, после трагедии, выяснилось, что в квартире на первом этаже жил пожилой человек, который раздобыл газовый баллон 1976 года выпус­ка и попросил знакомого заправить его пополнее... Хотя по закону Шарля емкость заправляется не более чем на 80 процентов.

На улице тогда стояли тридцатиградусные морозы, а в квартире – больше плюс двадцати. Из-за перепада температур произошел хлопок, и газовый баллон в буквальном смысле слова принялся летать по квартире. От чего произошел сам взрыв, так и не установили, предположительно включился холодильник или где-то возникла искра. Но этого оказалось достаточно, чтобы целый подъезд взлетел на воздух. А сам баллон… вылетел в окно. Тогда погибли 13 человек.

После этой трагедии проводились многочисленные рейды, и все вроде бы уяснили, что газ в баллонах использовать в многоэтажных жилых домах категорически запрещено. Но вот жуткое ЧП забылось, сменились жильцы, подросло другое поколение, не знакомое пока с пресловутым «жареным петухом»...

В управлении по чрезвычайным ситуа­циям в курсе, что сотрудники газовых фирм продают баллоны в многоэтажки, а горожане уже давно не смотрят на эти емкости с газом как на бомбу, которая может и взорваться.

В любом случае газовщики советуют: при установке баллона нужно быть бдительными – не стоит всецело полагаться на обслуживающий персонал. Необходимо также следовать нехитрым правилам – не располагать емкость вблизи нагревательных приборов (радиатора, обогревателя), не оставлять клапан открытым, избегать повреждений.

В жилищной инспекции Семея рассказали, что с 2020 года проводят разъяс­нительную работу с жителями многоэтажек и с владельцами кафе. А вот проводить проверки инспекция пока не вправе – действует мораторий. Но все же проводят.

– По неоднократному обращению жителей дома, расположенного по адресу: улица Абая, 67, об использовании в кафе газовых баллонов подготовлено распоряжение об открытии внеплановой проверки в отношении субъекта предпринимательства, – рассказала заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Семея Диана Шаяхметова.

Но и с газовым хозяйством в областном центре дела обстоят не совсем гладко.

– По результатам инвентаризации определено, что из установленных ранее 306 групповых резервуарных установок или газгольдеров в настоящее время имеется 271, количество сосудов – 97, протяженность трубопроводов – 71 тысяча 581 погонный метр, 35 установок отсутствуют, – сообщила заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции.

Из оставшихся 271 газгольдера в Семее действуют 88, демонтировано 15, в нерабочем состоянии – 168. Из них заново ввести в работу можно лишь 52 емкости, остальные 116 восстановлению не подлежат и должны быть демонтированы. Вот и предпочитают наши граждане тащить в квартиру баллоны, чтобы сэко­номить на электроэнергии.

Газ в баллоне нужен, впрочем, не только для того, чтобы приготовить обед, – автовладельцы тоже оценили его преимущество. Семейчанин Бауржан Даирбеков уже много лет назад переоборудовал свой автомобиль на газовое топливо.

– Если вовремя менять фильт­ры, следить за состоянием газовой установки, то это неопасно. И очень экономично. Сейчас возрос­ли цены на бензин, на газ тоже будет повышение, но все равно он окажется дешевле, а мне так выгоднее, – говорит Бауржан.

И даже если предстоит поменять машину, то и в новой он планирует использовать газовый баллон.

Но тут мнения расходятся. Другой автолюбитель, Кайрат Бекзат, утверждает, что газ не так безопасен, как бензин. Ну а пока автовладельцы спорят между собой, нам остается лишь уповать на ответст­венное отношение сотрудников газовых фирм и на собственную сознательность, а также соблюдать меры безопасности.