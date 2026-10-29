Столетний «Бентли» нашли в Британии

В Великобритании в заброшенном имении в графстве Суррей был обнаружен автомобиль Bentley 4.5 Litre Sports Tourer 1928 года выпуска, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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Всего было выпущено 720 экземпляров. Такой раритет может стоить до нескольких миллионов долларов, сообщает портал classicrollsroyce-bentley.com.

Редкая машина сохранила свой оригинальный кузов (Vanden Plas) после многих лет, проведенных без движения и обслуживания. Первоначально купленный в 1935 году, автомобиль бережно хранился британской семьей, которая считала его ценной семейной реликвией.

При первичном осмотре выяснилось, что авто имеет атмосферный четырехцилиндровый двигатель мощностью до 110 лошадиных сил с двумя карбюраторами. Беспокойство вызывает состояние кузова, так как деревянная конструкция и тонкие стальные панели обычно серьезно повреждаются с течением времени.

Заводской цвет автомобиля, вероятно, был черным. Однако пока не ясно, является ли сохраненная краска оригинальной или раритет был перекрашен.

Продажи похожих "Бентли" демонстрируют большую разницу в ценах. Так, один экземпляр 1928 года был продан на аукционе Broad Arrow в мае примерно за 400 тысяч долларов. "Бентли" с шасси RL3427, совпадающими номерами и непрерывной историей собственности, ушел с молотка на аукционе Sotheby's в 2021 году за 1,1 млн долларов.