Столетний «Бентли» нашли в Британии

Европа,Авто
Айман Аманжолова
корреспондент

В Великобритании в заброшенном имении в графстве Суррей был обнаружен автомобиль Bentley 4.5 Litre Sports Tourer 1928 года выпуска, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Всего было выпущено 720 экземпляров. Такой раритет может стоить до нескольких миллионов долларов, сообщает портал classicrollsroyce-bentley.com.

Редкая машина сохранила свой оригинальный кузов (Vanden Plas) после многих лет, проведенных без движения и обслуживания. Первоначально купленный в 1935 году, автомобиль бережно хранился британской семьей, которая считала его ценной семейной реликвией.

При первичном осмотре выяснилось, что авто имеет атмосферный четырехцилиндровый двигатель мощностью до 110 лошадиных сил с двумя карбюраторами. Беспокойство вызывает состояние кузова, так как деревянная конструкция и тонкие стальные панели обычно серьезно повреждаются с течением времени.

Заводской цвет автомобиля, вероятно, был черным. Однако пока не ясно, является ли сохраненная краска оригинальной или раритет был перекрашен.

Продажи похожих "Бентли" демонстрируют большую разницу в ценах. Так, один экземпляр 1928 года был продан на аукционе Broad Arrow в мае примерно за 400 тысяч долларов. "Бентли" с шасси RL3427, совпадающими номерами и непрерывной историей собственности, ушел с молотка на аукционе Sotheby's в 2021 году за 1,1 млн долларов.

#автомобиль #раритет #Британия #Бентли

Популярное

Все
Обеспечить практическую реализацию реформ
Поставлены конкретные задачи
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
«Лактин АС» спасет сады
Политическая формула нового исторического этапа
Благополучие детей в приоритете
Досрочный запуск автомагистрали
Встреча с партийными фракциями
Артисты Приаралья выступили в Пекине и Берлине
Тазы покоряет мир
Нужно уметь прощать
Подведены итоги фестиваля Atyrau Open 2026
Ждет малышей уютный детсад
Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027 году
Правительство примет все меры для системного решения поставленных Президентом задач — Олжас Бектенов
Ветер и заморозки: погода на 29 октября
Какие инвестпроекты поддержали в Астане
Водовод с каскадом ГЭС мощностью 72 МВт построят в Туркестанской области
Казахстан завоевал еще две медали на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
Ханс Клюге назвал повышение зарплат участковым медикам инвестицией в здоровье людей
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
Торговые предприятия Казахстана подготовили спецпредложения ко Дню Республики
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Казахстанские банки потеряли 670 млрд тенге за месяц – Ranking
Токаев наградил гендиректора «Атлетико Мадрид» орденом «Достық»
Корову – фермеру, молоко – переработчику
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане
3 млрд тенге ежегодно: Отбасы банк и акимат Ұлытау подписали меморандум о сотрудничестве
И согреют, и украсят
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти

Читайте также

В Испании столкнулись два пассажирских поезда
Казахстан и Германия обсудили вопросы промышленной кооперац…
В Казахстане выросло производство легковых автомобилей
Европейская делегация отметила уникальность института Халық…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]