Столичная статистика

По сравнению с уровнем января-февраля 2013 года снизилось производство хлеба свежего – на 7,5%, макарон – на 23,3%, сыра и творога – на 6,2%. В машиностроении спад физического объема продукции произошел из-за уменьшения выпуска дизельных локомотивов.

При этом, по данным департамента статистики столицы, на 21,3% увеличился общий объем розничного товарооборота. Оборот вещевых, смешанных и продовольственных рынков, а также со стороны физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, за январь-февраль 2014 года составил 26 214,8 млн. тенге, что в сопоставимых ценах выше соответствующего периода прошлого года на 16,6%.

Доходы от услуг местной телефонной связи за 2 месяца 2014 года составили 535,1 млн. тенге, что в сопоставимых ценах на 3,3% выше аналогичного периода прошлого года.

Полина ФЕДОРОВА, Астана