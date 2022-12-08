Столичные гребцы вернулись домой с чемпионата Азии с медалями

фото с сайта акимата Астаны

В тайском городе Паттайя с 29 ноября по 4 декабря прошел чемпионат Азии по гребле среди молодежи.

В нем приняли участие молодые спортсмены из 19 стран мира – Вьетнама, Китая, Индии, Гонконга, Ирана, Японии, Узбекистана, Тайбэя, Индонезии, Таиланда, Ирака, Кореи, Саудовской Аравии, Филиппин, Сингапура, Шри-Ланки, Сомали. В течение шести дней они выступали в одиночном разряде и в командном зачете.

Сборную Казахстана представляли 24 спортсмена. В их числе были и гребцы из Астаны. Столичные спортсмены успешно выступили на чемпионате Азии, завоевав золотую и бронзовую медали.

В юниорской группе наши земляки Тимур Фомичев и Ярослав Мельников заняли первое место по двум поворотным кругам. А астанчанка Медина Конырбаева, которая была в составе казахстанского экипажа, оказалась в тройке лучших по четырем поворотным кругам.

По итогам соревнований у сборной Казахстана две золотые и две бронзовые медали.