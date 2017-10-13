Всего на выставке побывали 11 500 учеников различных школ и 1 500 учащихся колледжей плюс 2 000 взрослых, которые их сопровождали (учителя и медицинские работники). Как сообщила руководитель областного управления образования Нурсауле Сайлауова, к каждому железнодорожному пассажирскому составу, идущему из Атырау в Астану, дополнительно прицеп­ляли по три вагона для детей. В столице они жили в новом мик­рорайоне, непосредственно рядом с выставкой. Отдельно была отмечена заслуга руководителей региона, создавших для ребят все необходимые условия. Работа была организована таким образом, что дети не просто за один день посетили международную выставку, но два дня погуляли по городу и увидели всю столицу.

– Если бы вы видели лица наших детей, съездивших в Астану! Например, когда я сама встречала одну из групп детей на вокзале, я переговорила с ребенком из малообеспеченной семьи, который поехал в Астану из аула. Он рассказывал, что его мама с папой никогда не видели Астану. А он видел столицу, видел «Байтерек» и побывал на ЭКСПО, – поделилась своими впечатлениями Нурсауле Сайлауова.

По ее мнению, то, что все поездки прошли без происшествий – это заслуга учителей, работников городских и районных отделов образований и всех местных исполнительных органов. Также было отмечено, что для поездки все средства были выделены из местного бюджета. В первую очередь набирались воспитанники детских домов, сироты и дети на попечении приемных родителей, из малообеспеченных или неполных семей. Кроме этого, в группы были включены отличники учебы, активные участники общественных работ, победители и призеры научных олимпиад или спортивных соревнований, лау­реаты различных творческих конкурсов и фестивалей.