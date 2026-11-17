фото ХК «Барыс»

«Барыс» на своем льду одолел трехкратного обладателя Кубка Гагарина, лидера Восточной конференции и всей Континентальной хоккейной лиги – магнитогорский «Металлург» (5:4). А столичный клуб «Номад» одержал две победы на меж­дународной арене и пробился в финал Континентального кубка Европы. Таким образом, одна команда заставила капитулировать фаворита КХЛ, другая – справилась с соперниками из Румынии и Дании.

После волевой победы над «Адмиралом» из Владивостока «барсам» предстояло испытание куда серьезнее. Магнитогорский клуб – один из самых титулованных в России. За него выступают и игроки сборной Казахстана Никита Михайлис и Валерий Орехов.

...Уже на шестой минуте Антон Рубин вывел гостей вперед. Но хозяева не собирались играть роль статистов. Американский форвард Джастин Бэйли сравнял счет, а всего через 37 секунд его соотечественник Чейз Приски реализовал большинство – 2:1. В начале второго периода Бэйли вновь огорчил магнитогорцев. Гости ответили шайбой Игоря Нечаева, однако на 38-й минуте неудержимый американец забил в третий раз. Хет-трик против одного из фаворитов чемпионата – весомая заявка на звание героя вечера. Причем все три шайбы Бэйли забросил при игре в равных составах.

При счете 4:2 «Барыс» контролировал ход встречи, но концовка превратилась в проверку нервов. За семь минут до сирены канадец Нэйтон Тодд сократил отставание. А когда «Металлург» пошел ва-банк, заменив вратаря шестым полевым игроком, Кирилл Савицкий поразил пустые ворота. Казалось, вопрос был снят, но гости ответили почти мгновенно: за 70 секунд до конца Даниил Вовченко установил счет 5:4.

Последние мгновения астанчане выстоя­ли и забрали два очка. На табло остались 5:4! Для «Барыса» это вторая победа подряд после серии из трех поражений и серьезный аргумент в борьбе за место в плей-офф. 18 ноября команда Михаила Кравца сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Тем временем наш «Номад» добился успеха в Континентальном кубке Европы. Сначала действующие чемпионы Казах­стана взяли верх над румынской «Короной» из Брашова – 5:2. Шайбы забросили Абзал Алибек, Даниил Цыбин, Никита Ситников, Кирилл Панюков и Александр Мигунов. Затем «Номад» не оставил шансов датскому «Херлев Иглз» – 3:0.

Три победы в трех матчах, включая стартовую встречу с итальянским «Азиаго» (3:2), принесли «Номаду» первое место в группе «D» и путевку в финальный раунд турнира.