фото с сайта акимата Астаны
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Столичные медики провели инновационную операцию 5-летнему пациенту из Атырау

Пятилетний пациент родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. В три года родители приобрели ему промежуточный аппарат, который носится на бандаже и надевается в раннем возрасте, чтобы ребёнок не отставал в развитии, пока не дорастет до операции. Теперь он сможет снять временный аппарат, поскольку столичные врачи провели ребенку операцию в рамках ОСМС, передает официальный сайт городского акимата.

Операции по имплантации аппарата костной проводимости начали проводиться в рамках медстрахования в Казахстане в этом году. Ранее лорхирурги Многопрофильной городской детской больницы №2 тоже производили такие операции, но импланты в стационар поступали в рамках гуманитарной помощи. Операция относится к инновационным методам лечения и считается высокотехнологичной медицинской услугой.

«Одна из категорий детей, подпадающих под такую операцию – это пациенты с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда «идут» вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще - это врожденный порок развития. Это больная тема для мам, у которых растут дети с такими диагнозами», - отметил заведующий лор отделением МГДБ №2 Арман Абилев.

Операция показана детям с двусторонней тугоухостью, то есть когда слух отсутствует с двух сторон или резко сужен слуховой проход. 

«Теперь в рамках ОСМС мы будем делать такие операции регулярно. Такую операцию делают примерно с 4 лет и старше. Суть операции в том, что благодаря вживленному в череп импланту звук начинает проводиться через кости. Возникает вибрация, которая передается на внутреннее ухо, и ребенок начинает слышать», - добавил лор-хирург.

Отметим, что ребёнок ранее оперировался индийским врачом в одной из частных клиник Казахстана, где ему пытались открыть слуховой проход естественным путём. Но в таких случаях довольно часто возникает закрытие прохода. В мировой практике уже отходят от таких операций в виду частых рецидивов. Сейчас у пациента ранний послеоперационный период, он получает послеоперационную поддерживающую терапию. Скоро ребенок будет выписан и поедет домой под наблюдение атырауских отоларингологов. Примерно через месяц к импланту будет присоединен речевой процессор. Его нужно будет менять каждые пять лет, а вот сам имплант не потребует переустановок.

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