Концерт в честь юбилейного года пяти композиторов пройдет в «Астана Опера»

Культура,Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

Проект будет представлен 8 июля в рамках международного музыкального фестиваля «Опералия - 2025» при поддержке Минкультуры 

Фото: пресс-служба театра

Яркий концерт «Өнер тарландары», посвященный юбилейному году сразу пяти великих композиторов Казахстана, – Евгения Брусиловского, Аблахат Есбаева, Шамши Калдаякова, Нургисы Тлендиева и Сыдыка Мухамеджанова, пройдет в «Астана Опера» на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой, сообщает Kazpravda.kz 

Каждое имя в этом ряду – эпоха. Брусиловский был первым, кто воплотил казахский фольклор в академической музыке, создав оперы, вошедшие в золотой фонд национального искусства. Мухамеджанов и Есбаев – лирики, в чьих произведениях живут любовь, нежность и невероятная музыкальная глубина. Калдаяков – композитор, чьи песни сразу становились народными, как будто рожденные в степи, а не написанные рукой одного человека. Тлендиев с его гениальной способностью говорить о вечном через простую и трогательную мелодию.

В этот вечер артисты театра - заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Алихан Зейнолла, Артур Габдиев, Татьяна Вицинская, Асем Сембина, Мадина Исламова и музыканты оркестра «Астана Опера», скрипачка Айя Габбасова исполнят песни о родной земле и любимых, романсы и арии из опер.

Это будет настоящий диалог времени – музыка ХХ века зазвучит в живом исполнении, обретая новые интонации, но сохраняя ту самую душевность, за которую ее любит публика.

Партию фортепиано исполнит музыкальный консультант «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана, автор проекта Раушан Бескембирова. Благодаря ее тонкому вкусу и безупречному профессионализму программа получилась живой и многогранной, как сама казахстанская музыкальная история.

«Эти композиторы, как столпы, на которых стоит вся современная музыка Казахстана. Они умели слушать народ и говорить с ним на одном языке через простую, искреннюю, невероятно красивую музыку. Мы постарались создать атмосферу, в которой каждый зритель почувствует: эта музыка про него, про его народ, про его страну. Концепция вечера заключается в том, чтобы создать диалог с прошлым, с любимыми композиторами, которые остаются с нами навсегда. Кроме того, в программу включены редко исполняемые инструментальные произведения С. Мухамеджанова, которые прозвучат на нашей сцене впервые. Я очень хотела, чтобы и молодое поколение услышало это наследие, потому что оно не устаревает, оно вечно живое», – говорит автор проекта, заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова.

Органично выстроенная программа «Өнер тарландары» охватывает разные стили и жанры. Прозвучат «Қыз арманы» и «Қос қарлығаш» Брусиловского, «Ақмаңдайлым» и «Кешікпей келем деп ең» Калдаякова, «Сайра, сайра сандуғашым» Есбаева, «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да» Мухамеджанова, «Абай арманы»  Тлендиева и другие музыкальные жемчужины.

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