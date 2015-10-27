Столичные полицейские активно борются с путанами и таксистами-нелегалами

Общество
822
Ерзат Сергазин
Фото с сайта Кomiinform.ru
Столичные полицейские проводят локально-рейдовые мероприятия по выявлению лиц, занимающихся назойливым приставанием к гражданам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД Астаны.

"В ходе двухдневных рейдовых отработок за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечено более 75 правонарушителей, в том числе 56 лиц задержаны за оказание услуг по частному извозу", – говорится в распространенном сообщении.

Аналогичные отработки проводятся полицейскими на привокзальной площади и в районе автовокзала, где за два дня задержано более 30 водителей за навязывание услуг по частному извозу, пресечено 35 фактов оказания сексуальных услуг, выявлено 18 фактов попрошайничества. Собранные в отношении правонарушителей материалы административного производства направлены в суд для принятия решения.

По данным административной полиции Астаны, с начала текущего года полицейскими выявлено около 3,5 тыс. фактов назойливого обращения к гражданам в общественных местах, в том числе 323 случая попрошайничества, более 250 фактов приставания в целях оказания сексуальных услуг, оказания услуг частного извоза – 375. Из них 76 лиц подвергнуты административному аресту, свыше 3 тысяч оштрафованы.

Напомним, санкция статьи 449 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателя, а в случае повторного нарушения – более строгая ответственность (штраф – 10 МРП либо административный арест до 5 суток).

Популярное

Все
Большие результаты без громких отчетов
Четкий вектор развития страны
Основы сильного и справедливого общества
Мастер по металлу востребован всегда
Закон Республики Казахстан
На сцене «Мадам Баттерфляй»
Подарили детям праздничное настроение
Дважды спасли жизнь малышу
Зимнее настроение
Десант Аяз Ата
Авто слетело в реку во время гонки в области Абай
София Актаева завоевала «золото» юниорского этапа кубка мира по фехтованию
Какие дороги открылись для движения авто в РК
Арестованы топ-менеджеры стройкомпании в ВКО
Тунца за $1,3 млн продали на аукционе в Японии
20 детей пострадало от новогодних хлопушек и фейерверков в Казахстане
Снимавшего место крушения самолета актауского блогера выпустили из СИЗО
Умерла старейшая жительница планеты
19 особо опасных группировок обезвредили в РК за год
Водитель погиб, врезавшись в фонарный столб в Алматы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Новые госнаграды появились в Казахстане
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines
Криминальный квартет воров-гастролеров задержали в области Абай
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Вдохновлять собственным примером
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Долгожительница из области Абай отметила 103-летие
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новы…
Аяз Ата и вера в чудеса
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]