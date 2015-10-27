Столичные полицейские активно борются с путанами и таксистами-нелегалами

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Столичные полицейские проводят локально-рейдовые мероприятия по выявлению лиц, занимающихся назойливым приставанием к гражданам, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДВД Астаны.
"В ходе двухдневных рейдовых отработок за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечено более 75 правонарушителей, в том числе 56 лиц задержаны за оказание услуг по частному извозу", – говорится в распространенном сообщении.
Аналогичные отработки проводятся полицейскими на привокзальной площади и в районе автовокзала, где за два дня задержано более 30 водителей за навязывание услуг по частному извозу, пресечено 35 фактов оказания сексуальных услуг, выявлено 18 фактов попрошайничества. Собранные в отношении правонарушителей материалы административного производства направлены в суд для принятия решения.
По данным административной полиции Астаны, с начала текущего года полицейскими выявлено около 3,5 тыс. фактов назойливого обращения к гражданам в общественных местах, в том числе 323 случая попрошайничества, более 250 фактов приставания в целях оказания сексуальных услуг, оказания услуг частного извоза – 375. Из них 76 лиц подвергнуты административному аресту, свыше 3 тысяч оштрафованы.
Напомним, санкция статьи 449 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателя, а в случае повторного нарушения – более строгая ответственность (штраф – 10 МРП либо административный арест до 5 суток).