Столичные спасатели получили ключи от квартир

Общество
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Айман Аманжолова
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В столичном акимате в торжественной обстановке министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, аким города Астаны Женис Касымбек вручили столичным спасателям ключи от пятнадцати служебных квартир, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС 

 

Фото: пресс служба МЧС РК

По поручению главы государства при поддержке местных исполнительных органов реализуется программа по улучшению социальной защиты военнослужащих, пожарных и спасателей системы гражданской защиты.

Среди новосёлов в однокомнатные, и двухкомнатные квартиры – рядовые сотрудники: пожарные, спасатели, командиры отделений столичной Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Восемь однокомнатных и семь двухкомнатных квартир расположены в жилых комплексах «TENGRI» по проспекту Кабанбай батыра и «Respublika» по улице Е-36.

Аким Астаны поздравил новоселов с Наурызом и отметил, что каждый сотрудник ДЧС играет важную роль в обеспечении безопасности и защиты граждан.



«Ваша работа требует не только физической выносливости, но и эмоциональной силы, и я глубоко уважаю ваш труд. Со своей стороны мы будем и дальше принимать все необходимые меры по улучшению и созданию комфортных условий для труда. К примеру, для улучшения жилищных условий мы расширили категорию участников жилищной программы (Казахстанская жилищная компания), запустили специальную жилищную программу для молодежи, где отдельно выделили категорию работников ДЧС. Также для сотрудников департамента увеличили размер жилищного сертификата с 1 млн тенге до 1,5 млн тенге. За последние три года сотрудникам ДЧС было выдано 90 квартир», - сказал Женис Касымбек.

 

Глава МЧС отметил, что и в дальнейшем министерство совместно с акиматами планирует улучшить жилищные условия для большего количества сотрудников. И наша цель – к этому времени сделать так, чтобы остро нуждающихся в жилье специалистов в министерстве не было. Улучшение бытовых условий, несомненно, будет способствовать повышению эффективности работы сотрудников гарнизона.

Ежегодно подразделениями столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям совершается в среднем более 4000 оперативно-спасательных выездов, ликвидируется свыше 600 пожаров и возгораний, спасают и эвакуируют более 1000 жизней. Только за 2023 год спасателями проведено 314 аварийно-спасательных работ, спасено и эвакуировано более 600 человек.

#Астана #акимат #спасатели #МЧС #квартира #подарок #ключи

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