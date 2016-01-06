Спорт
Столичные спортсмены завоевали 9 олимпийских лицензий
На сегодняшний день столичными спортсменами завоевано 9 лицензий на участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz со  ссылкой на пресс-службу акима Астаны. 

"Среди них две лицензии по боксу от Василия Левита и капитана национальной сборной по боксу Данияра Елеусинова, по одной лицензии в легкой атлетике Флориды Меняновой и в современном пятиборье Елены Потапенко. Три лицензии завоевали спортсмены по гребле на байдарках и каноэ – Инна Клинова, Зоя Ананченко, Олег Токарницкий. Досжану Картикову и Алмату Кебиспаеву удалось завоевать две лицензии по греко-римской борьбе", – говорится в сообщении.

Главные старты четырехлетия – летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро – пройдут с 5 по 21 августа 2016 года. Отметим, на 4-й летней Спартакиаде РК команда Астаны заняла третье командное место, что является стабильным показателем для столичных атлетов. Спортсмены завоевали 170 медалей (56 золотых, 53 серебряных, 61 бронзовую).

В настоящее время при Управлении физкультуры и спорта Астаны функционируют 25 предприятий, в которых культивируются 76 видов спорта. Общее количество спортсменов составляет 13 753 человека, контингент спортсменов за последние пять лет вырос вдвое. Лицензионные соревнования еще продолжаются, и тренеры уверены, что в рядах национальной олимпийской сборной Казахстана количество спортсменов из Астаны будет больше.

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