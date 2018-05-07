Столичные ветераны войны 9 мая воспользуются услугами Astana Taxi бесплатно

9 мая в честь Дня Победы Astana Taxi предоставляет 45 автомобилей для перевозки ветеранов ВОВ, передает Kazpravda.kz.
Как говорится на официальном сайте акимата столицы, проект Astana Taxi был открыт при поддержке администрации города 2 мая 2017 года с целью исполнения поручения Главы государства о создании единой службы такси. Astana Taxi объединяет 10 официальных перевозчиков с общим подвижным парком 380 автомобилей.
"Это наш небольшой вклад в память о великом празднике и наших героях, пусть их слава живет вечно!" – рассказали представители компании перевозчика.
