Внимание! Желтый квадрат!

Столичные водители, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, проехали по улицам Нур-Султана. Сделали они это не столько для демонстрации активной жизненной позиции, сколько для привлечения внимания общественности к проблемам автовладельцев с особыми потребностями. Автопробег «DOS Жол – Нур-Султан-2022» организаторы приурочили

ко Дню Конституции.

Люди меняют мир, они творят историю, а те, кто волею судьбы стал инвалидом и продолжает жить, радоваться каждому дню, несмотря ни на что, – способны на большее и могут перевернуть сознание даже самого здорового человека. Смотришь на них и думаешь: надо же, какие энергичные и самодостаточные! А иногда на их фоне и вовсе может возникнуть комплекс неполноценности.

Вроде только сейчас на твоих глазах они вертко управляли инвалидным креслом, которое в шутку зовут преданным другом, как тут же пересаживаются на водительское сиденье своих переоборудованных автомобилей, и вуаля – перед тобой полноценный участник дорожного движения. Единственное, что может отличить их в потоке проносящихся машин – маленький желтый квадратик с нарисованным черным человечком в инвалидном крес­ле. Этот знак обычно клеят на лобовое стекло авто. И именно он может оказаться в центре скандала. Все дело в том, что его могут приобрести не только инвалиды-колясочники, но и те, кто имеет заболевания, не связанные с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

– Подъезжаешь, к примеру, к торговому дому, планируешь припарковаться в положенном, законодательно выделенном для тебя месте, а там раз – и занято. Ну, предполагаешь, что тому человеку, видимо, нужнее, тем более и отличительный знак-то есть на стекле. А потом выясняется, что водитель и не колясочник вовсе, а обычный «бомбила», у которого тоже есть группа инвалидности, но по другому заболеванию, негодуют люди с особыми потребностями.

Но на этом «приключения» с желтым квадратом не заканчиваются. По словам участников автопробега, труднее всего им приходится возле столичных железнодорожных вокзалов. Там процесс парковки напоминает настоящий квест: места либо платные, либо занятые. В итоге социальная доступность оказывается отброшенной на несколько километров от нужного объекта или совсем недосягаемой. Сюда же можно смело отнести пандусы, смонтированные чуть ли не под прямым углом, бордюры без соответствующих выемок.

Вспомнился недавний рейд одного из казахстанских чиновников, который решил на личном опыте проверить ту самую доступную среду, но, увы и ах, потерпел фиаско: пытаясь подняться по рампе, он свалился на спину. Нужно бы посмеяться, но почему-то плакать хочется, а из уст того самого ревизора, как слышно в разлетевшемся по социальным сетям видео, доносились бранные слова. Вероятно, больно ударился.

Вот и те, кто вынужден передвигаться в инвалидном кресле не ради галочки в очередном отчете, уже давно поняли, что в некоторых «безбарьерных» местах можно не досчитаться косточек, поэтому и предпочитают больше передвигаться на автомобиле. Но и здесь, оказывается, не все так легко и просто.

– Знаете, как я учился вождению? Онлайн. И не ввиду ограничительных мер или потому что так удобнее, а из-за того, что та школа не была оснащена под требования таких людей, как мы. Элементарно не было пандусов, – вспомнил Курбанали Абуов. – Самое интересное ждало на прак­тическом экзамене в автоЦОНе. Там нет автомобилей, предназначенных для нас, колясочников. Для того чтобы получить права, пришлось ехать туда на своем переделанном под ручное управление железном коне.

Беседовали мы с мужчиной во время преодоления маршрута от проспекта Республики до столичного центрального парка. Вереница из 10–12 машин следовала в сопровождении сотрудников дорожно-патрульной полиции. Скажу честно, ехать в автомобиле под управлением человека с особыми возможностями было страшновато. И причина не в водителе, а в других автовладельцах, у которых с физическим здоровьем все в порядке, но вот с головой, видимо, проблемы.

– Братан, что за делегация? – с любопытством обращается к Курбанали водитель машины из соседнего ряда.

– Автопробег!

– Хм, вы бы лучше пешком бежали, – сумничал тот, давя на педаль газа.

Что тут скажешь? Печально! А может, он просто не обратил внимание на дополнительно выведенный ручной рычаг? Не зря говорят, что порой лучше промолчать… Но вот людям с особыми потребностями не стоит этого делать. Иначе проблемы не найдут решения.

Помня об этом, организаторы автопробега пригласили на встречу представителей столичного управления занятос­ти и социальных программ. Участники заезда озвучили им свои чаяния в надежде на положительный исход.

– В ближайшее время мы намерены провести «круглый стол» и озвучить проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются водители, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, – сказала председатель Общественного объединения инвалидов «Центр «Независимая жизнь «ДОС» Дина Ердилдинова. – Мы против того, чтобы наклейки «Инвалид» продавались в открытом доступе. За рубежом их водителям с особыми возможностями выдают представители медико-социальной экспертизы. Кроме того, казахстанские автошколы не имеют специализированных машин для обучения вождению людей с инвалидностью. А ведь в его жизни личный транспорт играет важную роль. И здесь мы говорим не только о возможнос­ти мобильного передвижения, но и о способах заработка путем частного извоза.

Цель прошедшего автозабега – привести в соответствие с законодательством все имеющиеся парковки, автостоянки, в общем, привлечь внимание общественности к решению вопросов автомобилистов с ручным управлением.