Восемь из них – на счету супругов Соколенко

Фото: акимат Астаны

В конноспортивном оздоровительном комплексе «Аргымак» в Астане завершился международный турнир по конкуру FEI Jumping World Cup™️ Eurasian League Final (CSI1-W LF Astana 2026), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

В соревнованиях, организованных при поддержке Международной федерации конного спорта (FEI), приняли участие 22 всадника и 31 лошадь из пяти стран – Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана.

По итогам турнира столичные спортсмены завоевали 9 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Результаты столичных спортсменов:

Раиса Соколенко – 1 золотая и 1 бронзовая медаль:

1-е место – соревнование № 5, 140 см;

3-е место – соревнование № 2, 145 см.

Олег Соколенко – 1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые медали:

1-е место – соревнование № 6, 130 см;

2-е место – соревнование № 3, 130 см;

2-е место – соревнование № 8, 155 см;

3-е место – соревнование № 3, 130 см;

3-е место – соревнование № 4, 145 см;

3-е место – соревнование № 7, 135 см.

Аян Гани – 1 серебряная медаль:

2-е место – соревнование № 7, Asian equestrian federation/ Mantena cup, 135 см.

В главном соревновании турнира – Argymak maxima master Eurasia Cup final с высотой препятствий 155 см – столичный всадник Олег Соколенко на лошади Cinderella продемонстрировал высокое мастерство и стал серебряным призёром.

Примечательно, что Раиса и Олег Соколенко – супруги. Семейный спортивный дуэт завоевал восемь из девяти медалей столичной команды.

В торжественной церемонии награждения принял участие президент Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмар Де Вос, который высоко оценил уровень организации турнира и отметил значительный потенциал развития конного спорта в Казахстане.

Общий призовой фонд турнира составил 12 500 долларов США. В рамках международных соревнований также разыгрывались три путёвки в Гранд-финал Кубка мира, который состоится в Швеции.