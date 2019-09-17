Столичным очередникам на жилье нужно обновить документы до 1 декабря
"Жилищный фонд" столицы просит астанчан, состоящих в очереди на жилье обновить свои документы до 1 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Согласно утвержденного законодательства, очередники на жилье обязаны ежегодно обновлять свои документы.
В Нур-Султане сделать это можно двумя способами:
– обратившись с полным пакетом документов в КГУ "Жилищный фонд" акимата города Нур-Султан, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева, 39 (вход со стороны ул. М. Жумабаева);
– в онлайн-режиме через официальный сайт организации Zhilfond.kz.
Ниже представлен перечень необходимых для обновления документов.
1) заявление (пишется сразу в КГУ);
2) удостоверение личности заявителя и совершеннолетних членов его семьи (копия);
3) адресная справка по месту жительства (берется на всех членов семьи в ЦОНе);
4) свидетельство о рождении ребенка (детей), о заключении/расторжении брака/смерти супруга(-ги) /об установлении отцовства/форма № 4 (копия), справка о том, что заявитель в браке не состоит (берется в Цоне);
5) справка о наличии или отсутствии недвижимости по территории Республики Казахстан (форма №6) (берется на всех членов семьи в ЦОНе);
6) при наличии доли, жилых домов, комнаты в общежитиях справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (форма № 2 с ЦОНа), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях (копия договора купли-продажи /дарения /мены /приватизации /передачи, свидетельство о праве на наследство);
7) документы, подтверждающие отношение заявителя к категории:
– для лиц, приравненных к инвалидам и участникам ВОВ – удостоверение;
– для инвалидов 1 и 2 гр. и детей-инвалидов – справка об инвалидности;
– для лиц, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний – справка о заболевании;
– для пенсионеров – пенсионная книжка;
– для детей-сирот – свидетельство о смерти родителей/постановление об опеке/решение суда;
– для оралманов – удостоверение оралмана;
– для лиц, лишившихся жилища в результате экологических бедствий – справка/акт уполномоченного органа;
– для многодетной семьи – книжка многодетной матери;
– для семьи лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей – справка уполномоченного органа;
– для неполной семьи – свидетельство о расторжении брака/смерти супруга(-ги)/об установлении отцовства/форма № 4 и справка о том, что заявитель в браке не состоит (берется в ЦОНе);
– для государственных служащих, работников бюджетных организации, военнослужащих – справка с места работы (службы) и копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров;
– для граждан, имеющих аварийное жилье – техническое заключение уполномоченного органа.