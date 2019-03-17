Столичными полицейскими задержан вор детских колясок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 24-летний житель Астаны, подозреваемый в совершении краж детских колясок на территории города, передает Kazpravda.kz
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"Парень заходил в подъезды домов, где мамы без опаски оставляли коляски, а затем незаметно похищал их. Установлена его причастность к девяти кражам колясок. Злоумышленник продавал похищенное по сходной цене. При этом некоторых покупателей не смутила столь низкая цена на дорогую детскую коляску", – сообщила пресс-служба департамента полиции Астаны.
Отмечается, что по фактам краж проводится расследование. Похищенные коляски изъяты и возвращены владельцам. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
В этой связи граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обращаться в департамент полиции по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07 либо "102".
Напомним, ранее сообщалось о том, что благодаря пользователям социальных сетей полиция Астаны задержала мужчину, подозреваемого в краже детских санок
из подъездов.