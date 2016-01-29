Официально Столичный ДВД пополнился молодыми офицерскими кадрами из числа выпускников академии МВД РК Ерзат Сергазин

В честь такого важного события для начинающих молодых специалистов была организована ознакомительная экскурсия в Департаменте внутренних дел.



Молодым сотрудникам показали документальный фильм о героически погибшем сотруднике при исполнении служебных обязанностей Самате Шоханове, награжденного посмертно орденом «Айбын» II степени.



От лица ветеранов с напутственным словом выступил председатель Совета ветеранов Есим Карабаевич Танабергенов, который пожелал новым сотрудникам служить народу, защищать его от преступных посягательств и с гордостью нести звание сотрудника органа внутренних дел.



Заведующая музеем ДВД г. Астаны Жанылсын Асанова ознакомила молодых сотрудников с историей ОВД города.

В завершении мероприятии выпускники посетили Изолятор временного содержания.



Пресс-служба ДВД Астаны

