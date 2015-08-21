Свежий выпуск Столичный педсовет Марина ПАРХОМЕНКО

На августовской конференции работников образования столицы, прошедшей с участием акима Астаны Адильбека Джаксыбекова и министра образования и науки Аслана Саринжипова, педагоги говорили как об успехах, так и о проблемах.

Начальник управления образования города Эльмира Суханбердиева с гордостью отметила, что Астана по итогам ЕНТ-2015 заняла первое место, в девятый раз столичные школьники завоевали звание лучшей команды по итогам республиканской предметной олимпиады и научных соревнований. Столичная система образования гордится и педагогами, более половины из которых (55,6%) имеют высшую и первую категории.

У столицы хорошие показатели по обеспеченности учебниками, по бесплатному школьному питанию учеников начальных классов, возводятся в городе новые объекты образования – 1 сентября откроются три школы на 3 600 мест.

Вместе с тем есть и системные проблемы, которые необходимо решать. Так, очередь на получение мест в дошкольные учреждения составляет более 83 тыс. человек, и прирастает она за счет увеличения рождаемости и миграционных явлений. С начала текущего года открыто три детских сада, введены в эксплуатацию два, продолжается возведение десяти дошкольных учреждений и одной пристройки. А. Джаксыбеков видит решение проблемы не только в строительстве новых объектов, но и в первую очередь в расширении государственно-частного партнерства.

В Астане чувствуется нехватка учителей-дошкольников, потому в управлении образования с воодушевлением восприняли известие о том, что в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева с нового учебного года вновь открывается подготовка по специальности «педагог дошкольного образования». Но еще предстоит поработать, как сказал министр, над повышением доли молодых педагогов.

При этом с учетом того, что следующий учебный год предложено объявить Годом инновационного обновления, столичным учителям следует совершенствовать свою компьютерную грамотность, смелее внедрять в обучение информационно-коммуникативные технологии, эффективно строить воспитательную работу на основе ценностей «Мәңгілік Ел».

Продолжая говорить о задачах на предстоящий и будущие годы, А. Саринжипов акцентировал внимание на необходимости обновления содержания образования, на программах, основанных на компетентностном подходе.

Министр также напомнил о том, что в новом учебном году в 30 школах страны в рамках «пилота» внедряются новые стандарты образования для начальных классов. В ближайшие годы предстоит укрепить модель обучения «1 + 11», обновить содержание средней и старшей школ, внедрить трехъязычие в старшем звене и вузах.