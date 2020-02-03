Столичный полицейский спас семерых человек, но скромно умолчал об этом

Происшествия
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1 февраля в столице участковый полицейский Ерлан Жанабаев традиционно начал дежурство с планового обхода своего административного участка. В 13 часов 30 минут по улице Орлыколь он заметил над строением общежития густой дым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

Полицейский быстро сориентировался и бросился на помощь. Параллельно передал сообщение в дежурную часть Службы пожаротушения.

Ждать приезда пожарных было нельзя, поэтому забежав в помещение, он принялся эвакуировать людей, среди которых были пожилые люди и дети. Ерлан Жанабаев вытащил из задымления 7 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей.

В настоящее время причины задымления устанавливаются.

Обо всем этом капитан полиции Ерлан Жанабаев рассказал коллегам лишь после того, как благодарные жители поделились своей историей в социальных сетях. Они отметили, что если бы не участковый, все могло бы закончиться для них печально. Сам полицейский не считает, что сделал что-то особенное. 

"Служба в полиции – это и есть ежедневная помощь людям, я не считаю свой поступок чем-то сверхъестественным. Уверен, что в подобной ситуации любой сотрудник поступил бы также", – говорит Ерлан Жанабаев. 




Ерлан Жанабаев работает работает в органах внутренних дел 17 лет.

Начальник отдела местной полицейской службы УП района Сарыарка Марат Умирбаев характеризует Ерлана Жанабаева как скромного и порядочного человека, знающего свою работу.

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