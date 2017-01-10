Столичный русский драмтеатр приглашает зрителей на премьеру комедии "Смешные деньги"

Государственный академический русский театр драмы имени Горького приглашает астанчан на премьеру спектакля комедии "Смешные деньги" по пьесе Рэя Куни, сообщает Kazpravda.kz
Режиссером спектакля выступил залуженный артист РК Бекпулат Парманов.
"Смешные деньги" – еще одна искрометная комедия положений от английского драматурга.
Ничем не примечательный английский клерк в день своего рождения, не ожидая ничего особенного, приносит домой чужой портфель, до отказа набитый деньгами. Осознав, что произошла ошибка, за которую ему грозит неминуемая расплата, он планирует немедленно пуститься в бега. Но не тут-то было: дома жена ждет гостей, как снег на голову нагрянули инспекторы полиции, а вслед за ними и друзья", – рассказали в пресс-службе театра.
Рэй Куни – признанный мастер комедийного жанра, чьи пьесы сравнивают с фильмами Чарли Чаплина в силу мастерски прописанного сюжета, созданного буквально из ниоткуда. Они переведены более чем на сорок языков и признаны классикой современной драматургии Англии.