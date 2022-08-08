Столичный школьник закладывал наркотики в Кокшетау

Школьника из города Нур-Султана задержали по подозрению в распространении наркотиков в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.
5 августа в Кокшетау сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП области на привокзальной территории задержали 17-летнего жителя Нур-Султана – ученика одной из столичных школ.
В ходе личного обыска у юноши изъяли 17 пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета – предположительно запрещенный препарат «Мефедрон» весом около восьми граммов.
Также у парня изъяли мобильный телефон, с помощью которого он производил фотоотчеты мест закладок.
При проверке гаджета оперативники установили адреса, по которым в день задержания молодой человек произвел закладки «синтетики». Там оперативники нашли пять так называемых «бомб» со 118 пакетиками с аналогичным веществом. Предварительно вес изъятого препарата составил около 60 граммов.
По данному факту проводится досудебное производство по части 4 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Расследование продолжается.