Столичный школьник закладывал наркотики в Кокшетау

Школьника из города Нур-Султана задержали по подозрению в распространении наркотиков в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

5 августа в Кокшетау сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП области на привокзальной территории задержали 17-летнего жителя Нур-Султана – ученика одной из столичных школ.

В ходе личного обыска у юноши изъяли 17 пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета – предположительно запрещенный препарат «Мефедрон» весом около восьми граммов.

Также у парня изъяли мобильный телефон, с помощью которого он производил фотоотчеты мест закладок.

При проверке гаджета оперативники установили адреса, по которым в день задержания молодой человек произвел закладки «синтетики». Там оперативники нашли пять так называемых «бомб» со 118 пакетиками с аналогичным веществом. Предварительно вес изъятого препарата составил около 60 граммов.

По данному факту проводится досудебное производство по части 4 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Расследование продолжается.