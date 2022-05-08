фото: УВП г. Нур-Султан
Спорт
Столичный теннисист завоевал бронзовую медаль Сурдлимпийских Игр

В Бразилии проходят XXIV Сурдлимпийские Игры, в которых Казахстан представляют 65 спортсменов по девяти видам спорта, передает Kazpravda.kz.

От столицы выступают спортсмены “Детско-юношеской спортивной школы, спортивной школы, для спортсменов с инвалидностью” акимата города Нур-Султан» Хапизов Сабиржан (дзюдо), Нестеров Владимир (теннис), Талгатов Алишер (плавание).

Сегодня в составе сборной страны, в командных соревнованиях по настольному теннису, столичный спортсмен Нестеров Владимир завоевал бронзовую медаль. Впереди у теннисиста личные соревнования, которые пройдут 10 мая.

Ранее спортсмен школы Хапизов Сабиржан завоевал на соревнованиях по дзюдо две бронзовые медали.

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