Столичный центр iQala начал оказывать еще четыре услуги

Общество
Фото: astana.gov.kz
Столичный центр iQala начал оказывать еще четыре услуги АО "Астана-Теплотранзит", передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.   

Теперь жителям столицы доступны следующие услуги:

1. Рассмотрение и согласование программы гидропневматической промывки и опрессовки наружных тепловых сетей для физических лиц;

2. Рассмотрение и согласование программы гидропневматической промывки и опрессовки наружных тепловых сетей для юридических лиц;

3. Передача показаний водомеров горячего водоснабжения для юридических лиц;

4. Регистрация водомеров горячего водоснабжения для юридических лиц.

"Каждый день команда iQala работает над автоматизацией услуг, увеличивая их количество на портале. На сегодняшний день центром оказывается 141 услуга для физических и юридических лиц, 36 из которых – услуги АО "Астана-Теплотранзит".

Услуги по заключению договоров на электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение, вывоз ТБО доступны во фронт-офисе Центра, а также в режиме онлайн на портале www.iqala.kz.

Чтобы получить услугу онлайн, вам понадобятся сканированные правоустанавливающие документы и ЭЦП. К слову, получить ЭЦП, если вы физическое лицо, также можно в центре городских услуг", – говорится в сообщении.

Напомним, центр iQala работает каждый будний день с 09:00 до 18:00 по адресу: пр. Р. Кошкарбаева, 29.

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