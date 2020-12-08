Столичный центр iQala начал оказывать еще четыре услуги АО "Астана-Теплотранзит", передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Теперь жителям столицы доступны следующие услуги:
1. Рассмотрение и согласование программы гидропневматической промывки и опрессовки наружных тепловых сетей для физических лиц;
2. Рассмотрение и согласование программы гидропневматической промывки и опрессовки наружных тепловых сетей для юридических лиц;
3. Передача показаний водомеров горячего водоснабжения для юридических лиц;
4. Регистрация водомеров горячего водоснабжения для юридических лиц.
"Каждый день команда iQala работает над автоматизацией услуг, увеличивая их количество на портале. На сегодняшний день центром оказывается 141 услуга для физических и юридических лиц, 36 из которых – услуги АО "Астана-Теплотранзит".
Услуги по заключению договоров на электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение, вывоз ТБО доступны во фронт-офисе Центра, а также в режиме онлайн на портале www.iqala.kz.
Чтобы получить услугу онлайн, вам понадобятся сканированные правоустанавливающие документы и ЭЦП. К слову, получить ЭЦП, если вы физическое лицо, также можно в центре городских услуг", – говорится в сообщении.
Напомним, центр iQala работает каждый будний день с 09:00 до 18:00 по адресу: пр. Р. Кошкарбаева, 29.
Теперь жителям столицы доступны следующие услуги:
1. Рассмотрение и согласование программы гидропневматической промывки и опрессовки наружных тепловых сетей для физических лиц;
2. Рассмотрение и согласование программы гидропневматической промывки и опрессовки наружных тепловых сетей для юридических лиц;
3. Передача показаний водомеров горячего водоснабжения для юридических лиц;
4. Регистрация водомеров горячего водоснабжения для юридических лиц.
"Каждый день команда iQala работает над автоматизацией услуг, увеличивая их количество на портале. На сегодняшний день центром оказывается 141 услуга для физических и юридических лиц, 36 из которых – услуги АО "Астана-Теплотранзит".
Услуги по заключению договоров на электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение, вывоз ТБО доступны во фронт-офисе Центра, а также в режиме онлайн на портале www.iqala.kz.
Чтобы получить услугу онлайн, вам понадобятся сканированные правоустанавливающие документы и ЭЦП. К слову, получить ЭЦП, если вы физическое лицо, также можно в центре городских услуг", – говорится в сообщении.
Напомним, центр iQala работает каждый будний день с 09:00 до 18:00 по адресу: пр. Р. Кошкарбаева, 29.