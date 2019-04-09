Столичный ж/д вокзал переименован в Nur-Sultan

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Столичный железнодорожный вокзал "Астана-1" переименовали в Nur-Sultan, передаёт Kazpravda.kz.
"Переименовать железнодорожный вокзал "Астана" в "Железнодорожный вокзал Нур-Султан". Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", – сообщается в Постановлении Правительства РК на официальном сайте
Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Решение принято в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 10 Закона РК от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", постановлением Правительства РК от 5 марта 1996 года № 281 "Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лицам с участием государства".