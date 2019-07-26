​Столица должна быть примером

Фарид Юмашев

Как подчеркнул в ходе заседания Аскар Мамин, по поручению Елбасы разработан и утвержден пятилетний Комплексный план развития столицы, где отражены актуальные вопросы, в том числе касающиеся строительства объектов образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры. Глава государства также уделяет особое внимание главному городу страны и поставил перед Правительством ряд задач.

О ходе реализации комплексного плана и актуальных вопросах развития Нур-Султана доложил аким города Алтай Кульгинов. С докладами по профильным нап­равлениям выступили министры: национальной экономики – Руслан Даленов, здравоохранения – Елжан Биртанов, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, индустрии и инфраструктурного развития – Роман Скляр, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзум Мирзагалиев, юстиции – Марат Бекетаев, первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

– При высоком спросе на жилье в столице не должно быть снижения темпов жилищного строительства, – сказал Аскар Мамин, отметив, что по итогам первого полугодия данный показатель снизился на 20%.

В целом по итогам 6 месяцев наб­людается отставание по основным показателям: инвестиции в основной капитал сократились на 20%, ввод жилья – на 33%.

– Правительством приняты все необходимые меры для реа­лизации Комплексного плана развития города. Столица должна стать примером для всех регио­нов по достижению показателей социально-экономического развития, – подчеркнул Аскар Мамин.

Отдельный вопрос – развитие окраин Нур-Султана. Акиматом столицы в текущем году запланирована реализация 9 проектов, в том числе по строительству объектов социального, культурного назначения, инженерных сетей, по газификации.

– На решение проблем окраин Нур-Султана уже предусмотрено 22,5 миллиарда тенге на 3-летний период, необходимо использовать эти средства для повышения качества жизни горожан, – особо отметил Аскар Мамин.

Подводя итоги совещания, глава Правительства дал ряд конкретных поручений. Акимату столицы совместно с заинтересованными госорганами надлежит принять необходимые меры по своевременному и качественному исполнению мероприятий комплексного плана, разработке ПСД по возведению объектов на окраинах столицы, необходимо также ускорить завершение строи­тельства проблемных объектов долевого строительства.

Премьер-министр РК отметил, что основная работа столичного акимата заключается в оперативном решении вопросов газоснабжения, уличного освещения, ливневой канализации, строительства социальных объектов, благоустройства, развития транспортных коммуникаций. 

