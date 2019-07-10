​Столица глазами детей

В Доме дружбы 20 юных художников выставили около 40 творческих работ, выполненных в разных техниках. Здесь можно было увидеть цветную и черно-белую графику, пастель, акварель, гуашь… Дети выбрали преи­мущественно городские пейзажи, на которых запечатлен главный город страны в разное время года и суток. Как выяснилось, большинство ребят неоднократно посещали столицу. Это дало им возможность передать ее образ более реалистично.

Зрителей привлекли «Киелі Нұр-Султан» и «Кешкі Нұр-Султан» Акжола Бектургана, а также «Ночной город» Сагадата Мархабатулы из областной специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей «Болашак». Интересен «Байтерек» Ланы Кабылбек из городского центра внешкольной работы и детского творчества. Воспитанник областной специализированной школы-интерната для глухих и слабослышащих детей «Мейірім» Ернур Жуманкулов в своем графическом произведении «Көрікті астана» сумел показать красоту утренней столицы.

Ни один участник не остался без внимания. Все получили памятные подарки и благодарственные письма. По итогам выставки выпущен каталог творческих работ.

– Мы впервые организовали подобную экспозицию, – рассказала заведующая выставочным залом Дома дружбы Вера Майкович. – И надо сказать, что были приятно удивлены. Все произведения по-своему интересны, их уровень довольно высок.