​Столица холодов не боится

Всем потребителям выданы технические требования по обеспечению готовности тепло­потребляющих установок, промывке систем отопления и обязательного сброса перед началом отопительного сезона. Жилой фонд будет подключен к отоплению в зависимости от погодных условий.

По состоянию на 29 сентября из 2 454 социальных, культурных объектов и жилого фонда Астаны, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, к отопительному сезону готовы 2 431 объект, или 99%. Заключительные работы по подготовке объектов завершаются. Объекты здравоохранения, образования и культуры к новому отопительному сезону готовы на 100%. В полной готовности также находятся энергоисточники, инженерные сети и объекты жизнеобеспечения.

Во время подготовки к отопительному сезону 2016/;17 года был запланирован ремонт основного и вспомогательного оборудования АО «Астана-Энергия», который выполнен согласно графикам. Так, готовность ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на сегодня составляет 100%, полностью готовы и районные котельные.

Суммарная располагаемая электрическая мощность ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составляет 455,1 МВт, в том числе: ТЭЦ-1 – 15,1 МВт, ТЭЦ-2 – 440 МВт. Суммарная располагаемая тепловая мощность составляет 2 065,6 Гкал, в том числе: ТЭЦ-1 – 674,9 Гкал, ТЭЦ-2 – 1 370 Гкал, районных котельных – 20,7 Гкал.

Запасы топлива у АО «Астана-Энергия» исчисляются в таких объемах: угля заскладировано 241 392 тонны, мазута – 7 783 тонны. К началу отопительного сезона на станциях будет создан нормативный 20-суточный запас топлива, по ТЭЦ-1 – 36 140 тонн, по ТЭЦ-2 – 185 420 тонн.

Кроме того, утвержден график поставки угля на 2016 год. Его запас в районных котельных составляет 16 тыс. тонн из 19 тыс. тонн необходимых. Поставка угля начнется по графику.

Общая готовность АО «Астана-Теплотранзит» к отопительному сезону составляет 100%.

По программе капитального ремонта АО «Астана-Теплотранзит» выполнен капитальный ремонт 1,150 км магистральных сетей. Осуществлен капитальный ремонт распределительных сетей – 1,432 км, восстановление тепловой изоляции поверхности трубы – 3 698 кв. м. Разработана и согласована режимная карта работы системы теплоснабжения Астаны на начавшийся отопительный сезон.

Общая готовность АО «Астана-РЭК» к отопительному сезону составляет 100%. С апреля по сентябрь были выполнены работы по капитальному ремонту нескольких высоковольтных линий.

Протяженность обслуживаемых электрических сетей АО «Астана-РЭК» составляет 3 631 км. Количество подстанций – 1 134 единицы.