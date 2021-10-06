Столица индустриальная

Стабильный рост

Сегодня казахстанская столица не только административный и деловой центр страны, но и важная промышленная точка на карте республики. Здесь ежегодно открываются новые производства, создаются рабочие места. При этом львиную долю промышленности (87%) занимает обрабатывающий сектор.

Как отмечают в городском управлении по инвестициям и развитию предпринимательства, за истекшее десятилетие местной обрабатывающей промышленностью продемонстрирован стабильный рост. Более чем десятикратно – со 111,3 млрд до 1 184,4 млрд тенге – выросли объемы промпроизводства, при этом обрабатывающий сектор увеличился в 12 раз (с 84,8 млрд до 1 080,8 млрд тенге). На территории столицы создано около 30 крупных и 32 средних промышленных предприятия.

«Локомотивами» обрабатывающего сектора Нур-Султана можно назвать аффинажный завод ТОО «Тау-кен Алтын», завод по сборке локомотивов АО «Локомотив құрастыру зауыты», завод по сборке электровозов ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», вагоностроительный завод ТОО «Тұлпар».

Железобетонные и бетонные конструкции производит АО «Стройконструкция», резинотехнические изделия – ТОО «Казахстанский трубный завод», строительные конструкции и алюминиевые детали – ТОО «Алкон+».

АО «Астана-Энергия» занимается монтажом и установкой промышленных машин и оборудования, ТОО «Концерн Цесна-Астық» славится своей мукой, а ТОО «Цесна-мак» – макаронами.

– Промышленность столицы показывает устойчивый рост, – отмечает заместитель руководителя ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана» Бауыржан Мухиядинов. – Основные производства дислоцированы в Индустриальном парке № 1, территория которого заполнена на 99%. Здесь осуществляются 79 инвестиционных проектов, 50 из которых уже запущены в эксплуатацию. Предприятия парка с момента своего создания перешагнули рубеж по выпуску продукции в 3,1 триллиона тенге. Тут создано около 4 тысяч рабочих мест. За счет выплаченных налогов, а это 104 миллиарда тенге, строительство парка уже полностью окупилось.

За 10 лет в инфраструктуру парка вложено 24,4 млрд тенге бюджетных инвестиций, на каждый тенге привлечено 8 тенге частных инвестиций, а также четырежды возвращены вложен­ные бюджетные средства.

И модульные дома, и защитные маски

Благодаря индустриальному парку сегодня город производит около ста наименований товаров, в том числе не имеющие аналогов в стране телекоммуникационные модемы, коммутаторы, электронно-оптические приборы, эвакуационные спасательные капюшоны.

Ежегодно здесь запускают все больше новых предприятий. В 2019 году это были два завода – железобетонных изделий и облицовочных материалов из природного камня ТОО «Танжер-1» и по выпуску комплектных транс­форматорных подстанций (2-я очередь) ТОО «Спецэлектра». Общая стоимость этих проектов составила 712 млн тенге, создано свыше 120 постоянных рабочих мест.

В прошлом году на территории Индустриального парка № 1 введено в эксплуатацию 10 объектов на сумму 23 млрд тенге, свыше 1 тыс. рабочих смогли получить работу. В числе новых структур – заводы объемно-блочного домостроения, по выпуску брусчатки, бетонной смеси и цемента, одноразовых медицинских масок.

Здесь также собирают башенные самоподъемные краны, фасадные лифты, грузоподъемники, изготавливают деревянную мебель, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, трубы металлические теплоизолированные и многое другое. Пока запущенные предприятия загружены на 70%, но уже в ближайшую пару лет запланирован их выход на полную проектную мощность.

– Среди реализованных проектов хотелось бы отметить завод объемно-блочного домостроения компании ТОО «ModeX Astana». Пока введена в эксплуатацию только первая его очередь стои­мостью 15 миллиардов тенге. Продукция предприятия поставляется для нужд строительной компании BI Group. В частности, именно из блочных модулей этой компании в республике возводились ковидные госпитали, – рассказывает Бауыржан Мухиядинов.

Мощность первой очереди проекта составляет 135 тыс. кв. м жилья в год. Всего планируется построить три очереди, и тогда предприятие сможет обеспечивать возведение порядка 400 тыс. кв. жилых метров ежегодно.

Модульное домостроение – одна из наиболее эффективных технологий. Ее внедрение придаст новый импульс жилищному строительству в нашей стране, считают эксперты.

Технология сокращает время возведения зданий и снижает их себестоимость, что делает жилье более доступным для широкого круга казахстанцев. 16-этажный одноподъездный дом в чистовой отделке можно построить за три месяца против обычных 12–18: по одному этажу в день!

– Модульные блоки – это готовые комнаты в чистовой отделке, с окнами, фасадом, сантехникой, кафелем, обоями, ламинатом, трубами и электропроводкой. Отделка будет варьироваться в зависимости от класса жилья и пожеланий клиентов. Модули, полностью укомплектованные на заводе, как детали конструктора, будут собираться в единое целое, – рассказал Бауыржан Улыкпанович.

Эта технология позволяет воплощать самые смелые архитектурные и дизайнерские решения, создавать архитектурные ансамб­ли, которые станут украшением не только столицы, но и других городов. В этих жилых комплексах, заверяют производители, будут уютные квартиры, отвечаю­щие современным требованиям, в том числе экологическим.

О гибкости модульного домостроения свидетельствует в том числе широкая вариативность подходов в различных странах. Например, в Европе ее применяют для малоэтажного строительства – двух-, трехэтажных коттеджей, таунхаусов, а в Сингапуре возводят целые микрорайоны высоток по 30, 40 этажей.

Пандемия сильно повлияла на все сферы жизни, в том чис­ле на индустрию. Компаниям приш­лось срочно подстраиваться под новую реальность. Это касалось и диверсификации производства, и поиска новых рыночных ниш.

Так, до введения режима чрезвычайного положения в столице не было ни одного предприятия по выпуску аппаратов ИВЛ, медицинских изделий и защитных масок. А в период карантина и острого дефицита этих товаров предприятия города взяли инициативу по их производству на себя.

За короткое время были созданы новые предприятия, которые смогли обеспечить необходимые объемы жизненно важной продукции, а именно около 12 млн штук масок и 90 тыс. штук защитных костюмов ежемесячно. Это ТОО «Skinwood», «Bionick-PRO»,

«Болашак-2019», «Akbarys Protection». Появилась возможность шить противочумные комбинезоны, эту нишу заняли ТОО «Q product» (50 тыс. единиц в месяц) и ТОО «Vita Pharma» (40 тыс. единиц).

Также на площадке Индустриального парка № 1 СЭЗ «Астана – новый город» было налажено производство аппаратов ИВЛ на базе предприятия оборонной промышленности ТОО «Казах­стан Аселсан Инжиниринг».

До конца 2021 года в Индустриальном парке будет запущено еще 5 объектов почти на 3,5 млрд тенге, где будет создано около 160 рабочих мест. Это производство офисных канцелярских товаров ТОО «AQ-Qauyrsyn», лифтостроительный завод ТОО «ЛС Групп», парфюмерный завод ТОО «Аромат», предприятия по производству строительных материалов (сваи, газоблоки) – ТОО «Spectrum плюс» и антикоррозионных и огнезащитных покрытий – ТОО «Завод ВМП Астана».

До 2023 года здесь планируется к запуску 8 объектов на сумму 29,3 млрд тенге. А значит, порядка 600 человек смогут получить работу.

Инновационная СЭЗ

Сегодня мир движется к цифровизации промышленности, позволяющей на новом уровне решать непрерывно усложняю­щиеся задачи, стоящие перед промышленными предприятиями. Основные характерные отличия современного производства от традиционного – это квалифицированный технический персонал (STEM), реинвестирование прибыли в НИОКР, соответствующая инфраструктура и культурные блага.

Поэтому 24 ноября 2017 года Правительством Казахстана была создана новая СЭЗ «Астана – Технополис» со сроком действия до 2042 года. Она занимает площадь 737 га и включает территорию Индустриального парка № 2, АО «Назарбаев университет», Водно-Зеленого бульвара, а также территорию под многофункциональную больницу на 800 мест.

В настоящее время в СЭЗ «Астана – Технополис» официально зарегистрировано и осуществляется 11 инвестиционных проектов на сумму 153,2 млрд тенге. Два проекта являются действую­щими (ТОО «Гражданин», ТОО «Egistic»), девять находятся в стадии реализации.

Объем производства в первом полугодии 2021 года составил 1,4 млн тенге. За период действия СЭЗ предприятиями произведено продукции на сумму 811 млн тенге.

На территории СЭЗ создан специальный правовой режим для компаний-участников, регулируе­мый налоговым, таможенным, земельным законодательством Казахстана. Предусмотрен ряд таможенных и налоговых льгот для инвесторов: освобождение от уплаты КПН, НДС при строительстве объектов, земельного налога, налога на имущество, аренды на землю. Также действуют свободная таможенная зона и упрощенный режим при ввозе иностранной рабочей силы.

– Благодаря созданным условиям ежегодно расширяется как география, так и номенклатура экспорта. Если раньше мы экспортировали только локомотивы, насосы, муку и макаронные изделия, то сейчас впервые стали продавать за границу стройматериалы, санитарно-гигиеничес­кие товары, шприц-пробирки, телекоммуникационное оборудование и прочее, – говорит Бауыржан Мухиядинов.

На сегодня в Нур-Султане имеется более 30 экспортоориентированных предприятий, поставляющих продукцию в Китай, Иран, Турцию, а также страны СНГ. Основной экспорт города – уран, нефть и зерно. Это связано с тем, что национальные компании и центральные офисы, обеспечивающие до 90% экспорта, зарегистрированы в столице.

В обрабатывающей промышленности львиную долю экспорта занимают продукция железнодорожного машиностроения (КТЖ), электронно-оптические приборы («Казахстан инжиниринг»), стройматериалы, санитарно-гигиенические изделия и продукты питания.

Эти товары, выпущенные в столице Казахстана, поставляются в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и другие страны.

Улучшению делового климата служит проводимая совместно с Министерством торговли и интеграции РК и Казахстанским центром индустрии и экспорта «QazIndustry» работа среди бизнесменов по разъяснению и оказанию мер господдержки. Так что в будущем столица Казах­стана вполне может стать и крупнейшим экспортером в регионе.