Столица развивается

И. Тасмагамбетов проинформировал об итогах социально-экономического развития столицы и перспективах на ближайший период.

Глава государства отметил, что в структуре экономики Астаны наблюдается рост объема промышленности, и вложенные средства уже возвращаются в бюджет. Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на дальнейшую реализацию проектов по развитию города, направленных на повышение его комфорта и удобства для жителей и гостей.

В ходе встречи аким Астаны доложил об итогах деятельности в строительной отрасли. В частности, в 2013 году введено в строй более одного миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, И. Тасмагамбетов отметил, что в текущем году планируется ликвидировать трехсменное обучение в городе, а к 2020 году построить 100 детских дошкольных учреждений. Также было отмечено, что в прошлом году на постоянное место жительства в столицу переехало около 78 тыс. человек.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по рассмотренным вопросам, сообщила пресс-служба Президента.

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА