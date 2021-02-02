Столица – в «желтой» зоне

Однако, несмотря на это, по словам главного госсанврача города Нур-Султана Сархат Бейсеновой, случаи CОVІD-19 в столице продолжают регистрироваться среди населения всех возрастных групп. Наблюдается рост заболеваемости в 1,5 раза, или на 35% больше по сравнению с декабрем 2020 года. С начала января 2021 года зарегистрировано 3 763 случая, а в последний месяц прошлого года их было 2 438.

Отмечается также снижение заболеваемости за последнюю неделю по сравнению с предыдущей на 80%. Интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 70,2.

В городе расширена лабораторная диагностика коронавирусной инфекции. С этой целью задействовано 23 лаборатории по диагностике КВИ с суточной мощностью 12 750 исследований. В среднем в сутки проводится от 4 тыс. до 5 тыс. анализов.

Продолжающаяся регистрация случаев коронавирусной инфекции в городе связана, с одной стороны, с увеличением количества тестируемых лиц, с другой – несоблюдением ограничительных мер горожанами в праздничные и выходные дни.

Несмотря на принимаемые профилактические меры, с начала текущего года в городе уже выявлено более 140 фактов нарушений, допускаемых как субъектами предпринимательства, так и физическими лицами. 124 физических и юридических лица привлечены к административной ответственности с вынесением штрафов на сумму более 31 млн тенге.

В отношении 33 субъектов предпринимательства, не выполняющих предписания об устранении нарушений и злостно нарушающих ограничительные и карантинные мероприятия, материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана. На сегодня судом приняты решения о привлечении к административной ответственности и приостановлении деятельности 12 субъектов предпринимательства.

– Однако, несмотря на это, караоке-бары «Жаным сол» и Tequila, ночной клуб «Алания», ресторан «Золото», лаундж-бары Echo, «Сторис» и Abba, батутный центр Kango, ресторан-караоке GINZA, магазин «Табыс» продолжают функ­ционировать. С целью ухода от административной ответственности субъек­ты предпринимательства оформляют фиктивные договоры аренды с физическими лицами, в том числе со своими работниками, а также меняют наименования субъектов предпринимательства, – заявила Сархат Бейсенова.

В столице продолжается дея­тельность мобильных групп, направленная на выявление и пресечение нарушений карантинных требований.