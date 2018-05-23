​Столицу накрыл ураган

Теплое солнечное утро не предвещало вчера для жителей Астаны каких-то погодных сюрпризов. Но фактически в обеденное время на город нежданно-негаданно обрушились ливень и ураган. В итоге, только по официальным данным, за медицинской помощью обратились 10 человек. Медики отмечают, что угроза жизни пациентов отсутствует.

Как сообщили в Казгидромете, скорость ветра достигала 25 м в секунду. Усугублялось положение сильным ливнем, который местами переходил в град.

Сразу же по окончании урагана, а длился он около получаса, коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, ликвидируя последствия стихии. Как отметили в акимате столицы, самыми крупными происшествиями можно считать падение двух башенных кранов на строительных площадках по улицам Туркестан и Сулуколь, а также обрушение витражей, облицовочного материала со здания Дворца Мира и Согласия. В пригороде упала кровля со здания СШ № 24. Такая же участь постигла школу № 43, что в жилом массиве Мичурино. Без крыши остался и детский садик, что расположен в микрорайоне «Уркер» по улице Е-638. Большие убытки понесут владельцы многих авто.

Чрезвычайная ситуация произошла и в столичном аэропорту: при посадке самолет авиакомпании «Эйр Астана» из-за сильного бокового ветра «ушел» с полосы и проехал по грунту около 700 м, после чего вырулил снова на полосу, где окончательно остановился, успев при этом снести несколько фонарей и указательных щитов.

На сегодня прогнозы для жителей и гостей столицы неутешительны. По сообщению РГП «Казгидромет», в городе днем ожидается дождь, скорость ветра местами будет достигать 25 м в секунду.

Специалисты ведомства просят население соблюдать меры предосторожности. В частности, при сильных шквальных ветрах рекомендуют плотно закрывать все окна в доме или квартире, а с незастекленных балконов и лоджий убирать предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу.

Оказавшись на улице в шторм, нужно как можно дальше держаться от рекламных щитов и других навесных конструкций, линий электропередачи, деревьев. Во избежание несчастных случаев проявлять максимальную бдительность. При этом нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), парковать вблизи них автотранспорт.