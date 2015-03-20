Столицы Казахстана и Таджикистана свяжет прямой авиарейс

Казахстан и Таджикистан согласовали вопрос открытия авиарейса между Душанбе и Астаной, передает Kazpravda.k
z со ссылкой на BNews.kz.
По итогам двухдневного заседания таджикско-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое завершилось сегодня в Душанбе, стороны достигли договоренности об открытии авиарейса между столицами двух государств. В настоящее время Таджикистан и Казахстан связывает авиарейс по маршруту Душанбе – Алматы. По этому маршруту полеты осуществляют две таджикистанские авиакомпании "Таджик Эйр" и "Сомон Эйр", а также казахстанская авиакомпания "Эйр Астана".
По итогам заседания комиссии подписан протокол о дальнейшем развитии и углублении экономического сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном.
На заседании комиссии были рассмотрены перспективные направления торгово-экономического сотрудничества, в том числе в таких секторах, как инвестиции, промышленность, энергетика, транспорта, сельское хозяйство, туризм и в других отраслях.
Председательствовал на двухдневном заседании председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, председатель таджикистанской части межправительственной комиссии Кодири Косим. Сопредседательствовал ему вице-министр энергетики Казахстана, председатель казахстанской части комиссии Талгат Ахсамбиев.
По данным пресс-службы Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, товарооборот с Казахстаном в прошлом году по сравнению с годом ранее увеличился на 20,7%, составив $858,8 млн. Из этой суммы почти $178 млн приходится на экспорт товаров из Таджикистана в Казахстан, $681 млн на импорт из Казахстана в Таджикистан.
За последние семь лет Казахстан инвестировал в экономику Таджикистана $ 522,7 млн, в том числе $105 млн прямых инвестиций. В настоящее время в Таджикистане осуществляют деятельность свыше 80 предприятий с участием казахстанского капитала.