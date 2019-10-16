Столкнулся с коррупцией – звони!

В рамках поручения Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана­ Назарбаева­ в 2014 году после широкого общественного обсуждения была принята партийная Программа противодействия коррупции до 2025 года, которая в последующем легла в основу Антикоррупционной стратегии. По инициативе политического объединения приняты законы «О доступе к информации», «О противодействии коррупции», «Об общественных советах». Несколько дней назад опубликован Национальный индекс восприятия коррупции.

На прошедшем расширенном заседании политического совета партии «Nur Otan» Первый Президент Казахстана поставил задачу усилить работу Республиканского общественного совета по противодействию коррупции, в том числе улучшить формат взаимодействия и выстроить каналы обратной связи с населением.

Посредством «горячей линии» все обращения будут регистрироваться для дальнейшего анализа актуальных коррупционных рисков, в том числе в работе государственных органов.

– Ни одно обращение не останется без внимания. Каждая жалоба будет оперативно принята в работу. Кроме того, служба партконтроля сможет выносить более четкие рекомендации для госорганов, – сообщил руководитель службы партийного контро­ля партии «Nur Otan» Даурен Бижуманов.

Режим работы Сall-center – с 8.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. В нерабочее время и выходные дни будет производиться запись звонков.