Столкнулся с коррупцией – звони!

Свежий выпуск
599
Лейла Ахметова

В рамках поручения Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана­ Назарбаева­ в 2014 году после широкого общественного обсуждения была принята партийная Программа противодействия коррупции до 2025 года, которая в последующем легла в основу Антикоррупционной стратегии. По инициативе политического объединения приняты законы «О доступе к информации», «О противодействии коррупции», «Об общественных советах». Несколько дней назад опубликован Национальный индекс восприятия коррупции.

На прошедшем расширенном заседании политического совета партии «Nur Otan» Первый Президент Казахстана поставил задачу усилить работу Республиканского общественного совета по противодействию коррупции, в том числе улучшить формат взаимодействия и выстроить каналы обратной связи с населением.

Посредством «горячей линии» все обращения будут регистрироваться для дальнейшего анализа актуальных коррупционных рисков, в том числе в работе государственных органов.

– Ни одно обращение не останется без внимания. Каждая жалоба будет оперативно принята в работу. Кроме того, служба партконтроля сможет выносить более четкие рекомендации для госорганов, – сообщил руководитель службы партийного контро­ля партии «Nur Otan» Даурен Бижуманов.

Режим работы Сall-center – с 8.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. В нерабочее время и выходные дни будет производиться запись звонков.

Популярное

Все
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Брачные игры по-итальянски
О чем молчит оружие?
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Чтобы быть полезным, необязательно ждать, когда повзрослеешь
Память о подвиге солдат хранит школьный музей
Семейных детдомов больше нет
Бананы созрели в первой в республике промышленной теплице
Кузница директоров школ
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Все больше жамбылцев желают изучить язык Абая
Нужны мобильные дома дружбы для работы в глубинке
Награждены герои, протянувшие руку помощи
Не прибегая к национализации
Открылся завод по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы
С долгом повременят
Без вины виноватая
Для бизнеса электроэнергия подешевела
Сборная Казахстана победила Францию, но проиграла Словакии
Алматинские школьники высадили сотни деревьев
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Правительство России 7 мая уйдет в отставку
Премьер поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
На жильё для пострадавших от паводков актюбинцев бизнес направит 28 млрд тенге
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые

Читайте также

Бюро утвердило повестку заседания
Приступить к посевной
Стопроцентный охват
Ход жилищной программы «Наурыз» обсудили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]