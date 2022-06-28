Пассажир заживо сгорел в автомобиле при ДТП в Павлодарской области

В Павлодарской области автомобиль загорелся вместе с водителем и пассажирами из-за столкновения с КамАЗом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

"28 июня около 01:40 часов на 25 километре автодороги Павлодар – Кызылорда 35-летний водитель автомашины Toyota Camry совершил столкновение с движущимся в попутном направлении КамАЗом под управлением 55-летнего водителя. От удара произошло возгорание Toyota", – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пассажир Toyota скончался на месте, а 35-летний водитель и 23-летний пассажир госпитализированы в больницу города Павлодара.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначены экспертизы", – дополнили в полиции.