«Столовые» ждут птиц

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Сергей ГОРБУНОВ, Аксу
Все они были изготовлены в ходе детского конкурса, впервые проведенного в школах Аксу. Участие в нем приняли ученики 5–6 классов, которые из подручных материалов смастерили красивые и удобные «столовые» для птичек.
Как отметила заместитель акима города Светлана Гладышева, мероприятие совпало со стартом республиканской акции «Двадцать добрых дел». Участвуя в ней, аксуские дети могут проявить заботу и милосердие по отношению к братьям нашим меньшим. Ведь зимой, когда пернатым трудно самостоятельно добыть еду, такие «столовые» могут спасти ни одну птичью жизнь.
Свои кормушки презентовали все школы города. В ходе конкурса ребята также рассказывали стихи, посвященные птицам, призывали заботиться о них в зимние морозные дни.

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