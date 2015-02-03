«Столовые» ждут птиц Свежий выпуск 544 Сергей ГОРБУНОВ, Аксу

Все они были изготовлены в ходе детского конкурса, впервые проведенного в школах Аксу. Участие в нем приняли ученики 5–6 классов, которые из подручных материалов смастерили красивые и удобные «столовые» для птичек.

Как отметила заместитель акима города Светлана Гладышева, мероприятие совпало со стартом республиканской акции «Двадцать добрых дел». Участвуя в ней, аксуские дети могут проявить заботу и милосердие по отношению к братьям нашим меньшим. Ведь зимой, когда пернатым трудно самостоятельно добыть еду, такие «столовые» могут спасти ни одну птичью жизнь.

Свои кормушки презентовали все школы города. В ходе конкурса ребята также рассказывали стихи, посвященные птицам, призывали заботиться о них в зимние морозные дни.



