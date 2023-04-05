Стоп бытовому насилию!

Это первое в административном центре Алматинской области социальное учреждение, где жертвы домашнего насилия могут получить не только юридическую и психологическую поддержку, но и временную крышу над головой. В штате кризисного центра 20 работников, в обязанности которых входит оказание женщинам, попавшим в зону рис­ка, ряда услуг: правовых, медицинских, социально-бытовых.

Сюда могут приехать и поселиться мамы с детьми, те, кому негде найти убежище от домашних тиранов. Ранее из-за отсутствия в Конаеве подобного заведения местные жительницы, подвергшиеся дома насилию, вынуждены были ехать за помощью в кризисные центры Алматы. Где, к слову, койко-мест и для алматинок порой не хватает. Теперь пострадавших будут направлять в конаевский центр социальной поддержки жертв бытового насилия, рассчитанный на 35 мест.

Все услуги здесь предоставляются бесплатно, учреждение под ведомством управления координации занятости и социальных программ Алматинской области. Находясь в кризисном центре, домохозяйки, особенно те, кто находится в материальной зависимости от своих мужей, смогут освоить какую-нибудь профессию и начать самостоятельно зарабатывать. Для этого здесь откроют швейный цех, парикмахерскую, косметологический кабинет.

В планах – проведение учебных курсов, специальных мас­тер-классов. На территории учреждения есть и собственный участок для огорода.

Согласно данным НПО «Союз кризисных центров РК», 70% казахстанских женщин как минимум раз в жизни подвергались насилию: побоям, психологическим травмам. Ежегодно около 400 представительниц слабого пола погибает от рук мужей или сожителей.

По словам соцработников, проб­лема в том, что большинство пострадавших своевременно не обращаются за помощью к квалифицированным специалистам: юристам, психологам, врачам. Очень часто у жертв насилия случаются нервные срывы. Бывает, семейные неурядицы приводят и к попыткам суицида. Вот почему нельзя замалчивать ситуацию с домашним террором, а нужно как можно скорее сигнализировать в полицию.

В кризисном центре Конаева женщины могут жить до полугода. Как показывает практика работы таких учреждений, обычно в первые два-три месяца жерт­вы бытового насилия покидают убежище. Кто-то возвращается в семью, другие подают на развод и начинают новую жизнь.

По мнению специалистов-правозащитников, для решения проблемы семейного насилия необходимо открывать не только центры социальной поддержки женщин, но и заведения для лечения мужчин от алкоголизма, наркомании, игромании и других патологий. Необходимо перевоспитывать насильников, а неисправимых и неизлечимых изолировать от жен и детей. В общем, нужно искоренять причины бытовой агрессии, а не бороться с ее последствиями.