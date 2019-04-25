​Стоп киднеппингу!

«Кто крадет цветы жизни?» – социальный эксперимент с таким названием провели активисты волонтерского движения Rina.kz. Оно специализируется на поиске пропавших людей. К волонтерам обращаются те, кто, не дождавшись помощи от полиции, почти отчаялся найти своего родного человека. Особенно горько, когда теряются дети. За их поиски волонтеры и просто неравнодушные граждане берутся с особым рвением, ведь каждый знает, что в такой ситуации может оказаться его ребенок.

– У меня растет сын, – гово­рит лидер волонтерского движения Rina.kz Ирина Борзаковская. – Он уже самостоятельно ходит в школу и гуляет во дворе. Однажды ребенок рассказал мне, что с ним на улице поздоровался незнакомый нетрезвый мужчина. Я, честно говоря, беспокоюсь за него. Поэтому я и мои коллеги-волонтеры решили провести эксперимент и узнать, пойдут ли дети за незнакомцем, если он их позовет.

В нем участвовали около 40 малышей в возрасте от 2 до 9 лет. Большая часть из них – это дети волонтеров. Организаторы решили не набирать юных участников со стороны, чтобы не возникло лишних проблем. К эксперимен­ту они подошли серьезно. Во-первых, заручились письменным согласием родителей. Во-вторых, пригласили психолога. В-третьих, обратились в департамент полиции и получили разрешение на то, чтобы провести свой эксперимент ­в центральном парке культуры и отдыха Караганды. Это было одной из мер предосторож­ности, ведь сотрудники патрульно-постовой службы ­могли подумать, что волонтеры проводят несанкционированный митинг, и задержать их.

Перед началом эксперимента все родители были убеждены, что их чадо ни под каким предлогом не уйдет из парка с незнакомцем. Они много раз говорили детям, что чужих людей надо остерегаться. Поэтому мамы со спокойной душой покидали игровую площадку, обещая вернуться через 5 минут, а потом прятались в кустах и наблюдали за происходящим. Шла скрытая видеосъемка.

Вот специально нанятый актер подходит к 7-летнему Глебу и начинает непринуж­денный разговор:

– Привет, тебе нравятся компьютерные игры? Я тут недалеко живу. Дома у моего сына много игр. Пойдем со мной. Поможешь моему сынишке, а заодно и поиграешь… Твоя мама сказала, что она надолго задержится.

Мальчик соглашается и уходит из парка вслед за «чужим дядей», оглядываясь при этом по сторонам в поисках мамы.

Еще одна показательная ситуация с участием 5-летнего мальчика и его 3-летней сест­ренки. Малыши катаются на карусели, и тут к ним подходит незнакомец с хорьком в руках.

– У меня там есть необычные зверьки, – говорит он детям. – Пойдем со мной, я покажу.

Мальчик соглашается, берет за руку актера и идет с ним. Потом он видит, что сестренка осталась на карусели, возвращается, берет ее за руку и ведет вслед за незнакомым дядей. Такое поведение малышей шокировало их маму. Она не стала ругать детей. Она, как и другие родители, поняла, что им нужно объяс­нять правила поведения с незнакомыми людьми.

– Примерно 60% детей, участ­вовавших в нашем эксперименте, уходили с площадки, поддавшись обещаниям поиграть с хорьком, поесть конфет или мороженого, – подводит итог Ирина Борзаковская. – На уговоры ребенка у актера в среднем уходило около 10 минут. Для нас это стало неожиданностью. За такой короткий промежуток времени детей уводил с площадки человек, которого они видели впервые в жизни! Даже несмотря на то, что мама просила подождать и никуда без нее не уходить.

А как на все происходящее реагировали взрослые, ведь в парке во время съемок было много мам и пап? Все они виде­ли и слышали, как мужчина в спортивном костюме подходит к детям, а потом куда-то уводит их. Но бдительность проявил только один человек.

– Мужчина наблюдал за нами, а потом подошел и спросил, чем мы тут занимаемся и почему уводим чужих детей, – говорит основатель волонтерского движения Rina.kz. – Я ему все объяснила, но он, похоже, не поверил и продолжил наблюдать, как мы снимаем, и возвращаются ли дети к родителям. Он пробыл в парке почти до конца съемок. Я потом еще раз к нему подошла с объяснениями. А так вообще не было реакции со стороны прохожих. Никто не возмущался, не пытался остановить нашего актера, не искал полицию или родителей.

Такое равнодушие поразило организаторов социального эксперимента. Они поняли, что ребенку, которого собираются украсть, кроме себя, не на кого надеяться. Поэтому волонтеры советуют мамам и папам с ранних лет объяснять малышу, что во дворе, в парке или по дороге в школу ему могут встретиться недоброжелатели. Поэтому он должен знать, как надо себя вести с незнакомцами.

– Я, например, своему сыну говорю: если тебя схватит чужак и начнет тащить, ты не стесняйся – кричи на всю улицу и зови на помощь, – объяс­няет Ирина Борзаковская. – Упади, кусайся, вцепись ему в ноги – делай все, чтобы он не смог тебя тащить. Пусть прохожие подумают, что ты ненормальный, но они обратят на тебя внимание. А это спасет тебе жизнь.

По мнению Ирины, ребенок должен знать свое имя и фамилию, телефон и домашний адрес. Это облегчит поиски родителей, если вдруг малыш потеряется. Кроме того, лидер волонтерского движения советует родителям придумать слово-пароль, которое будут знать только они и их ребенок. Его нужно будет спросить у незнакомца, который подойдет к ребенку на улице и скажет, например, что его прислала мама. Если человек не знает пароль, значит, обманывает, и от него надо скрыться. Соблюдая эти несложные правила, убеждена волонтер-поисковик Ирина Борзаковская, можно избежать беды.