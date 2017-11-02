​Стопроцентный результат

Свежий выпуск
484
Кадиша Ныгмет

В качестве доказательства приведем цифры, озвученные на брифинге в СЦК судьей специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Астаны Айгуль Жаманса­риевой. По ее словам, если в 2015 году посредством процедуры медиации были урегулированы споры по 242 делам, в 2016 году – 437, то в текущем году – 503. Рост числа дел, прекращенных в связи с заключением сторонами медиативного соглашения, обусловлен расширением возможности ее применения новым Гражданским процессуальным кодексом РК, согласно которому медиация проводится не только профессиональным медиатором, но и судьей по ходатайству сторон.

При этом значительно изменилась ситуация, связанная с применением упрощенного (письменного) производства. Так, в Астане, согласно статистике, без вызова сторон и проведения судебного заседания в более короткие сроки рассмотрено 2 655 гражданских дел, или 22,6% от их общего количества.

В 2017 году в электронном виде посредством «Судебного кабинета» в СМЭС Астаны подано 14 952 исковых заявления, что составляет 100% (!) от общего количества поступивших в суд заявлений. Кстати, те, у кого на момент подачи заявления не было ЭЦП, имели возможность ее получить у работника ЦОНа прямо в здании суда.

Важным шагом стало и внедрение аудиовидеофиксации всех судебных заседаний в гражданском судопроизводстве без какой-либо возможности приостановить или редактировать запись. Оснащенность 21 зала судебных заседаний СМЭС Астаны системами технической фиксации судебных процессов также 100-процентная.

Немало внимания спикеры уделили вопросу рассмотрения исковых заявлений со стороны инвесторов. Так, судья суда Астаны Гульнара Абд­рахманова сообщила, что за 9 месяцев текущего года к ним поступило 100 таких заявлений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было всего 44. По мнению судей, возрастающее количество поступающих исков свидетельствует о повышении доверия инвесторов к правосудию, уверенности в строгом соблюдении судами требований законодательства и условий заключенных инвестиционных договоров, которые являются главными индикаторами благоприятного инвестиционного климата.

Популярное

Все
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Банк и кредит. Как бы басня
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
В Астане открылся сезон автомотоспорта
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
В учебно-методическом центре «Тiл» создают все условия для эффективного изучения государственного языка
В Казахстане последний звонок прозвенел для 172 тыс. выпускников 11-х классов
Чемпионат отваги, духа и добра
Смертельное ДТП в Актюбинской области: скончался ещё один пострадавший
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Лионель Месси покидает ПСЖ
Военные альпинисты Казахстана и Италии обменялись опытом горной подготовки
Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей
Шесть студенческих общежитий с риском срыва сроков строительства выявили в РК
Вьюга заглянула в дверь
Карту проблем Астаны разработали в МВД
250 тыс. человек остались без электричества из-за лесных пожаров в Канаде
Не будет скуки, если заняты руки!
Несвободная зона?
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Музей вернул народу имена
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Обвиняемый в избиении жены директор школы в ЗКО получил предписание
В Актюбинской области готовятся к нашествию саранчи
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
Запланированная неэффективность
Природный пожар в Абайской области локализован
Али Кабдулла нокаутировал бразильца в престижном промоушне
Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане
Международные эксперты оценили кредитный рейтинг Казахстана
"Приоритет нужно отдавать насыщению внутреннего рынка" – Смаилов
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

Книга «Шакарим» Ерлана Сыдыкова издана на узбекском языке
Современную скейт-площадку построят для детей из «Детской д…
В районе «Сарыарка» в Астане открыли новые благоустроенные …
Цвета родного неба

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]