​Стопроцентный результат

В качестве доказательства приведем цифры, озвученные на брифинге в СЦК судьей специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Астаны Айгуль Жаманса­риевой. По ее словам, если в 2015 году посредством процедуры медиации были урегулированы споры по 242 делам, в 2016 году – 437, то в текущем году – 503. Рост числа дел, прекращенных в связи с заключением сторонами медиативного соглашения, обусловлен расширением возможности ее применения новым Гражданским процессуальным кодексом РК, согласно которому медиация проводится не только профессиональным медиатором, но и судьей по ходатайству сторон.

При этом значительно изменилась ситуация, связанная с применением упрощенного (письменного) производства. Так, в Астане, согласно статистике, без вызова сторон и проведения судебного заседания в более короткие сроки рассмотрено 2 655 гражданских дел, или 22,6% от их общего количества.

В 2017 году в электронном виде посредством «Судебного кабинета» в СМЭС Астаны подано 14 952 исковых заявления, что составляет 100% (!) от общего количества поступивших в суд заявлений. Кстати, те, у кого на момент подачи заявления не было ЭЦП, имели возможность ее получить у работника ЦОНа прямо в здании суда.

Важным шагом стало и внедрение аудиовидеофиксации всех судебных заседаний в гражданском судопроизводстве без какой-либо возможности приостановить или редактировать запись. Оснащенность 21 зала судебных заседаний СМЭС Астаны системами технической фиксации судебных процессов также 100-процентная.

Немало внимания спикеры уделили вопросу рассмотрения исковых заявлений со стороны инвесторов. Так, судья суда Астаны Гульнара Абд­рахманова сообщила, что за 9 месяцев текущего года к ним поступило 100 таких заявлений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было всего 44. По мнению судей, возрастающее количество поступающих исков свидетельствует о повышении доверия инвесторов к правосудию, уверенности в строгом соблюдении судами требований законодательства и условий заключенных инвестиционных договоров, которые являются главными индикаторами благоприятного инвестиционного климата.