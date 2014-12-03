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"Стопудовый" триумф
Наталья РЫЖКОВА, Темиртау
В чемпионате мира по гиревому спорту участвовали 520 спорт­сменов из 56 стран. Наша соотечественница выступила в весовой категории до 68 кг, где смогла обойти представительниц России и Шотландии. В планах у шестикратной чемпионки планеты, кстати, инженера монтажной компании, – участие в чемпионате мира в 2015 году в Испании и в мировом первенстве 2016 года, которое состоится в Казахстане.
Как сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту города, Татьяна при этом намерена не только выступить сама, но и вывести на помост своих воспитанников.

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