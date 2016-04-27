​Сторонников антивоенной позиции становится все больше

Казахстан ориентирован только на лучшее и прогрессивное. Сегодня, когда многие страны стремятся к наращиванию своей военной мощи, делая упор на силу, при этом совершенно не задумываясь о разрушительных последствиях любых войн, не говоря уже о ядерной, ваша страна выступает созидательной площадкой, призывающей к мирным диалогам.

Несомненно то, что ваш Президент своим примером, отказавшись от ядерного оружия, вносит огромный вклад в усиление системы глобальной безопасности. Безусловно, его миролюбивые инициативы, а Манифест «Мир. XXI век», с которым он выступил на глобальном Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, – одна из них, всегда вызывают большой интерес у мирового сообщества. Самое важное, что сторонников антивоенной позиции Казахстана становится все больше, и это вселяет надежду на то, что совместными усилиями, достижением понимания удастся снизить риски конфликтов в глобальном масштабе.