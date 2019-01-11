Стой, стрелять не надо!

Очень личная неприязнь

Два громких инцидента уже ушедшего года – в Западно-Казахстанской области и Алматы – произошли с интервалом всего-то в две с половиной недели. В начале сентября прошлого года инспектор батальона внутренней охраны одного из РОВД на западе страны расстрелял из табельного пистолета своего командира. Позже схожая трагедия разыгралась в Алматы: лейтенант полка дорожно-пос­товой полиции выстрелом в голову убил родственника-сослуживца.

Мотивы обоих преступлений стали известны почти сразу. Личная неприязнь – именно она чаще служит причиной кровавых разборок между коллегами-силовиками. Не стали исключением и вышеуказанные происшествия, с той лишь разницей, что в одном случае провокационным оказался служебный конфликт, в другом – ссора на семейно-бытовой почве.

Когда в ход идет служебное оружие, это всегда событие чрезвычайное, тем более если его применение необоснованное, и еще более – преступное. Во­оруженный человек в «безоружном» обществе по умолчанию представляется потенциально опасным, но только если он не сотрудник правоохранительных структур. Полицейский в нашем сознании – сам собой гарант безо­пасности, и «психанул» – это не про него. Морально нестойких, легко возбудимых и болезненно раздражительных на службу не берут, думаем мы и... ошибаемся.

Кто-то скажет: работа у них такая – нервная, и тоже будет почти прав. Это только киношному робокопу неведомы психо­эмоциональное напряжение и депрессия, обычные полицейские – люди живые и очень по-человечески реаги­руют на хронический стресс. Другой вопрос: почему сотрудника, смертельно уставшего от своей экстремальной профессии, не успевают вовремя заметить и помочь ему до того, как случится непоправимое?

Сгореть на работе

Психолог найдет с десяток науч­ных определений для того, что на простом языке называется «слететь с катушек»: посттравматический синдром, эмоциональное выгорание, профессиональная деформация... Но их суть в целом одинакова: психологические проблемы у сотрудников правоохранительных органов связаны с усталостью, непереносимостью ритма работы, высоким эмоциональным фоном.

Рима Сейлова, старший инспектор-психолог управления кадровой работы департамента полиции Алматы, замечает, как отличается новое служивое поколение от старших сотоварищей. Они способнее и образованнее, увереннее в себе и не стесняются отстаивать свое мнение. Вместе с тем молодые сотрудники чаще проявляют импульсивность, гиперактивность и даже агрессивность.

Что поделать, они дети своего стремительного и эгоцентричного времени. Рима Сарешовна в связи с этим считает необходимым пересмотреть сам принцип подбора кадров в систему МВД.

В 2015 году вместе с введением обязательного полиграфологического исследования основные функции первичного отбора претендентов на службу «в органы» перешли от кадровых подразделений полиции к окружной врачебной комиссии ведомственной поликлиники.

– В итоге диагностика смес­тилась в медицинскую сторону, личность человека больше оценивается не по его психологическим качествам, а, скорее, психофизиологическим. И это не самый правильный подход, – считает майор Сейлова.

Конечно, важно определить, не скрывает ли претендент на вакантную должность пагубных пристрастий, склонности к суициду, взяточничеству и другим формам деструктивного поведения, что с успехом выявляет детектор лжи и набор классичес­ких психотестов. Но этого мало.

Не ходил бы ты служить…

Все «болезни» системы правопорядка в большей мере результат слабостей рекрутинговой и кадровой политики.

Юридическая психология утверждает, что «идеальных» полицейских невозможно заполучить только лишь отсеяв из числа соис­кателей людей с психопатологиями. Нужна более глубокая оценка существенных для профессии деловых и личностных качеств: мотивов, смысложизненных ориентаций, ценностей, правосознания, морально-психологических черт и другого.

Причем развернутая диагнос­тика профпригодности требуется уже на этапе отбора абитуриентов в учебные заведения МВД. Сегодня молодые сотрудники, в том числе получившие образование в полицейской академии, запросто увольняются со службы при первых же трудностях. Оплачивает такие ошибки выбора, как известно, государство.

Однако и возлагать всю ответст­венность за недостаточное «качество» кадрового потенциала на психологов и кадровиков несправедливо. За 20 лет существования в силовых ведомствах специализированной психологической службы наработан ценнейший опыт по адаптации и сопровождению сотрудников, выявлению и коррекции отклоняющегося поведения, помощи для выхода из психотравмирующих состояний.

– При поступлении на службу стажеры обязательно проходят паспортизацию, – рассказывает Рима Сейлова. – На каждого мы составляем полный психологический портрет, начиная с интеллектуальных способностей и профессионально значимых качеств, заканчивая стрессо­устойчивостью и адаптивностью. И в дальнейшем сотрудники остаются в поле нашего зрения – проводим интерактивные занятия, групповые социальные тренинги и ролевые игры, индивидуальную психокоррекцию и терапию.

Вернуться к себе

Есть в работе полицейских психологов еще одно важное направление – ведение групп динамического наблюдения. В них оказываются те, кого служба, а то и обычные житейские проблемы, довели едва ли не до крайней точки кипения. Лейтенант полка дорожно-постовой службы департамента полиции Алматы, перед тем как застрелить своего коллегу, как раз получал такого рода помощь. Но роковой выстрел все-таки прозвучал, и под прицелом оказался не просто сослуживец, а близкий родственник 29-летнего полицейского. Рима Сейлова называет эту историю непростой и неоднозначной.

За полгода до случившегося успешный и перспективный сот­рудник пережил личную потерю: его отца – высокопоставленного офицера Минобороны – в рабочем кабинете расстрелял собственный заместитель. Именно тогда лейтенант попал под наблюдение психолога. Возможно, этой помощи было бы достаточно, если б не последовавшие затем события: нападавшего на отца признали невменяемым и неподсудным, родственники восприняли случившееся с недостаточным учас­тием, еще и младшая сестра попросила вернуть в семью загулявшего мужа. Этим мужем и был убитый сослуживец и зять обвиняемого.

– Стечение обстоятельств, из которых мужчина сам выйти не смог, не хватило и поддерж­ки окружающих, – объясняет Рима Сарешовна. – Посттравматический синдром от подобных происшествий может длиться до полутора лет, и все это время будет для человека кризисным. Только пройдя через глубочайшие переживания, он начинает возвращаться к самому себе.

Странным остается только то, что в условиях, когда потребность в качественном психологическом сопровождении особенно высока, элементарно не хватает специалистов. На каждого из 16 инспекторов-психологов, работающих в разных гарнизонах городского департамента, приходится от 400 до 600 полицейских, а в головном управлении – больше 1 000 при норме нагрузки в 300 человек. И в Алматы ситуа­ция с кадровым обеспечением психологических служб в сравнении с регионами еще относительно благополучная.

Тревожное слово «реформа»

По распоряжению министерства во всех ведомственных структурах прошло поголовное тестирование сотрудников. Помимо того, обследовался психологический климат в коллективах и стиль руководства. Результаты получены, выводы сделаны. Но это не первый и, вероятно, не последний аврал по следам громких ЧП.

В системе МВД идет очередной этап реформирования. Цель прежняя – оптимизировать службу и оставить в рядах самых достойных. Генерал-майор милиции, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Алматы Сагынжан Асыл-Кеней внимательно следит за переустройством внутри полицейской системы и некоторых новаций откровенно не разделяет.

– Понятно желание сделать нашу полицию сильной и уважаемой – на это реформы и рассчитаны, но, видимо, они неправильно преподносятся и реализуются на местах, если мы постоянно получаем не тот результат, на который рассчитываем, – делится размышлениями Сагынжан Байболулы. – Я продолжаю говорить, что мы не должны были отказываться от опыта, наработанного поколениями предшественников. Современным стражам порядка остается только завидовать тому, с каким доверием и уважением раньше народ относился к своей милиции.

В числе несправедливо забытых традиций ветеран называет, например, институт идеологичес­кой и воспитательной работы в рядах полиции. В свое время ею занимались замес­тители по политчасти, офицерские и сержантские собрания. Теперь без объединяющих идей и ценностей оказалось трудно ставить и добиваться коллективных целей.

Неправильно, по мнению аксакала, и то, что в учебные заведения МВД стали принимать вчерашних школьников. Прежде специальное образование молодые люди получали только после армейской службы, а значит, знакомые как минимум с уставным порядком и дисциплиной.

Престиж и привлекательность работы в органах не удастся вернуть ничем другим, кроме достойной зарплаты и дополнительных социальных гарантий. Причем бюджетных денег для этого не потребуется – генерал предлагает использовать штрафные фонды: в прошлом году только за нарушение Правил дорожного движения в Алматы собрано около 2 миллиардов тенге. Разгрузить сотрудников, избавить их от сверхурочных и массы рутинной мелочевки поможет закон о частной детективной деятельности.

– И еще. Мы готовы помогать не только советами, – подытоживает Сагынжан Асыл-Кеней. – Многие ветераны могут хоть завтра вернуться на службу в качестве инструкторов-наставников. Пусть за небольшую оплату, но они будут работать день и ночь. Поверьте, это сильнейшие специалисты в разных сферах правоохранительной деятельности, и им есть что рассказать и чему научить молодых ребят.