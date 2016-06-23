Стоят на страже государственной казны

Такая оценка – заслуга не только нашего труда, но и старших коллег, которые за 20 лет внесли свой вклад в историю формирования института независимого аудита, работающего ныне по мировым стандартам. Это – Мусирали Утебаев, Алданыш Нурумов, Кайрбек Сейткул, Жаксыбек Кулекеев, Ракимберген Токсеитов, Алтай Зейнельгабдин, Ануарбек Султангазин, Турехан Косжанов, Ермек Имантаев и многие другие, в разные годы работавшие в Счетном комитете.

Отдавая дань уважения и приз­нательности нашим учителям и старшим коллегам, стоявшим у истоков становления Счетного комитета, хочется сказать, что мы, продолжатели их славных дел, гордимся выбранной профессией.

Современный Счетный комитет – это коллектив сильных духом высокопрофессиональных государственных служащих. Цель наших аудиторов сегодня – не только выявлять ошибки, допускаемые при использовании бюджетных средств и указывать на недостатки, но и оказывать помощь руководителям государственных органов и их финансовым службам в повышении эффективности функционирования госорганов, развития отраслей, а также оценивать риски и прогнозировать последствия принятия тех или иных экономических решений.

Вспоминается разговор моего учителя Алданыша Нурумова, много лет проработавшего членом Счетного комитета, с офицерами дорожной полиции, подъехавшими к нам, когда мы с рулетками и фотоаппаратом в руках 12 лет назад проверяли качество строительства автодороги Астана – Алматы. На их вопрос «кто вы?» аксакал Нурумов коротко и просто ответил: «ГАИ... для Правительства».

Таким простым и мудрым ответом Алданыш Нурумов смог донести до них всю суть государственного аудита. Если полиция отвечает за безопасность и правопорядок, то государственные аудиторы отвечают за правильное использование бюджетных средств на благо народа, предотвращая правонарушения и их растрату.

Сегодня в Счетном комитете 62 аудитора, и это весьма скромная цифра для бюджета в 7 трлн тенге. Вполне понятно, что им приходится тщательно изучать финансовые документы на миллиарды тенге. При этом существует определенный срок на проведение аудита, за который специалист должен «погрузиться» в тему и оформить достоверные, обоснованые и принятые объектами аудита результаты. Иными словами, быть государственным аудитором – это значит возлагать на себя огромную ответственность.

Кто-то может посчитать профессию государственного аудитора скучной и однообразной. Дескать, что в этом интересного: сидеть и весь день копаться в бумагах и финансовых документах? Вместе с тем труд аудитора требует большой концентрации внимания, усидчивости и терпения. Работник Счетного комитета должен обладать не только отличными теоретическими знаниями в экономике и финансах, но и аналитическими способностями.

Так кто же они, «бойцы невидимого фронта» – государственные аудиторы Счетного комитета?

Средний стаж государственной службы аудитора – больше 15 лет, за плечами у многих опыт работы главными бухгалтерами, руководителями департаментов, аудиторами и финансистами в министерствах, органах власти на местах и в частном секторе.

Основная часть из них – это молодые люди, которым нет еще 40 лет. Все имеют высшее экономическое образование, большинство из них прошли дополнительное обучение, в том числе в Академии государственной службы при Президенте РК, по программе «Болашак». Радует тот факт, что отдельные наши аудиторы имеют международные дипломы ИНТОСАИ и преподают своим коллегам в Европе и Азии, что говорит об уровне их подготовки и авторитете за рубежом.

Кроме того, сегодня «выходцы» из Счетного комитета работают в Администрации Президента, Правительстве, Парламенте, занимают руководящие должности в национальных холдингах и компаниях, акиматах областей, городов Астаны и Алматы, руководят ревизионными комиссиями. И аудиторы блестяще справляются с поставленными перед ними задачами. Тем более что есть пример старших коллег, наставников, среди которых Корлан Аубакирова, Дархан Тулеубеков, Канат Ибраев, Саржан Калиуллин, Айтуар Балыкбаев, Акимжан Жумабаев, Гайни Сыздыкова, Зуракуль Акимханова, Талгат Муслимов и другие. Именно они десятилетиями сохраняют верность нелегкому, но нужному стране труду.

Характерно, что аудиторы, как правило, скромны и редко рассказывают о своих достижениях. И только восстановленные после их проверок в бюджет миллиарды тенге, улучшенные законы, достроенные после их проверок больницы и школы, доведенные до жителей самых отдаленных аулов питьевая вода, дороги и Интернет свидетельствуют об их профессионализме.

Есть и молодые аудиторы, которые, несмотря на возраст, уже сникали уважение старших коллег и ценны как профессионалы. К таким в первую очередь можно отнес­ти Нурлана Катренова, Шынгыса Куренбек теги, Алена Аскарова, Алинура Булат­улы, Жамбылхана Мырзаханова, Руслана Мельдебекова, Куаныша Сагымбаева. Их много, начинавших инспекторами и экспертами, прошедших нелегкий путь, прежде чем гордо именоваться государственными аудиторами. Сегодня они достойно представляют Счетный комитет на объектах аудита.

Как-то заместитель акима одной из областей мне признался: «Если в детстве мы знали поименно всех космонавтов, их лица и биографию, то сейчас мы знаем всех аудиторов Счетного комитета, понимаем, как нам будет нелегко, когда приедут проверять область знающие свою работу профессио­налы». При этом у государственных аудиторов практически нет права на ошибку. Ведь от того, какой вывод будет в аудиторском отчете, зачастую зависит не только его репутация, но иногда и дальнейшая судьба людей, проектов, а также алгоритм направлений развития отраслей и экономики в целом.

– Я люблю свою работу. Мне повезло найти работу по душе и работать в замечательном коллективе, живущем как один организм. С моими коллегами всегда легко проводить аудит, решать проб­лемные вопросы, нередко встречающиеся в практике, – сказал один из опытнейших аудиторов Талгат Муслимов, процитировав слова Конфуция: «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни».

А вот что говорит аудитор с более чем 20-летним стажем Сакен Габбасов: «С каждым годом требования к аудиторам усиливаются, улучшается система повышения квалификации. То, что 10–15 лет назад казалось для ревизоров немыслимым, сейчас воспринимается как неотъемлемая часть повседневной работы аудиторов – это предварительное изучение объекта, оценка рисков, составление плана и программы аудита в информацион­ной системе, классификация выявленных нарушений, электронный учет актов и система электронного их хранения».

В целях подготовки кадров для системы государственного аудита по инициативе председателя Счетного комитета Козы-Корпеша Джанбурчина в нынешнем году на базе Евразийского национального университета им. Л. Гумилева открыта новая специальность «государственный аудитор». Летом начнется набор на обучение в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. Через несколько лет мы получим новую плеяду молодых образованных людей, которые будут достойной сменой старшему поколению, и это не может не радовать.

Безусловно, достигнутые за 20 лет результаты – не повод расслабляться. Впереди – сложное время, появляются новые вызовы, требующие от государственной службы качественно нового уровня профессиональной подготовленности. С принятием Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» также повышаются требования к гос­аудиторам, нас ждет масштабная работа по их сертификации по международным стандартам.

Но видя их ежедневный кропотливый труд и профессиональный подход к работе, с уверенностью могу сказать, что государственные аудиторы как «бойцы невидимого фронта» с честью будут и дальше стоять на страже государственной казны.